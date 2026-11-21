سلط الإعلامي عمرو أديب الضوء على الارتفاعات المتتالية في أسعار الجبنة البيضاء، إحدى السلع الغذائية الأساسية التي تحظى بمكانة رئيسية على موائد المصريين، وتعتمد عليها آلاف الأسر يوميًا في وجبتي الإفطار والعشاء، خاصة في إعداد الساندويتشات.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، إن الجبنة البيضاء تمثل عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للمواطنين، الأمر الذي يجعل ارتفاع أسعارها محل اهتمام وتساؤل لدى شريحة واسعة من المستهلكين.

وأشار إلى أن أسعار علب الجبنة البيضاء شهدت قفزات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، متحدثًا عن زيادات وصلت إلى 45%.

وتسائل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات المتتالية، قائلًا: «إيه الحكاية؟، إيه السبب؟، إيه الموضوع؟».

وانتقد أديب استمرار ارتفاع أسعار بعض المنتجات وعدم تراجعها رغم تغير الظروف الاقتصادية، موضحًا أن المستهلكين يسمعون مبررات متعددة لهذه الزيادات، من بينها تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن تكرار الزيادات يظل مثار تساؤل.

ولفت إلى أن بعض الشركات المنتجة للجبنة البيضاء أقرت زيادات سعرية متتابعة خلال فترات زمنية قصيرة، وصلت في بعض الحالات إلى إعلان زيادة جديدة كل 15 يومًا، وهو ما يضع المستهلكين أمام أعباء إضافية عند شراء أحد المنتجات الأساسية على موائدهم.

وأوضح أن سوق الجبنة البيضاء يضم عددًا من الشركات الكبرى المعروفة التي تحظى بانتشار واسع وإقبال من المستهلكين، إلى جانب مجموعة أخرى من المنتجين، مؤكدًا أهمية الوقوف على أسباب الزيادات المتلاحقة في أسعار هذا المنتج الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الاستهلاك اليومي للأسر المصرية.