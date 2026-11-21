أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حملت رسائل مهمة تعكس رؤية مصر تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية، وتؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والعالم.

الرئيس السيسي على أن التعاون والعمل المشترك أصبحا خيارًا مصيريًا

وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن التعاون والعمل المشترك أصبحا خيارًا مصيريًا وليس مجرد ضرورة دبلوماسية؛ يعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة الراهنة التي تتشابك فيها الأزمات السياسية والاقتصادية، وتلقي بتداعياتها على أمن الدول واستقرارها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس ضرورة إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن في العلاقات الدولية، ويضمن مشاركة الدول الإفريقية بصورة فاعلة في صياغة قواعد النظام الدولي، بدلًا من اقتصار دورها على تلقي القرارات والسياسات التي تُصاغ بعيدًا عن مصالحها وتطلعات شعوبها.

وأضاف سوس، أن حديث الرئيس عن وضع التنمية في صدارة الأولويات الإفريقية يعكس أهمية تبني رؤية اقتصادية شاملة تستهدف مكافحة الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة، وتوفير التمويل التنموي طويل الأجل بشروط ميسرة، إلى جانب تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، بما يمكنها من توجيه مواردها نحو الاستثمار في البنية التحتية والصناعة والتعليم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أولوية بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية

وأكد سوس أن تأكيد الرئيس السيسي على أولوية بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية، يمثل دعوة واضحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الدول المتضررة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات من منظور أمني أو سياسي، بل العمل على معالجة جذورها الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم النائب سامي سوس تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى أسوان يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين، وترجمة الرؤى المشتركة إلى خطوات عملية تدعم الاستقرار وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية، مشددًا على أهمية استمرار الدور المصري في دعم العمل الإفريقي المشترك والدفاع عن مصالح القارة وتطلعات شعوبها.