أكد النائب المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنتي الإسكان والقيم بالمجلس ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حملت رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، عكست إدراكا مصريا عميقا للتحولات التي يشهدها النظام الدولي، وضرورة إعادة صياغة أسس التعاون مع القارة الإفريقية بما يحقق مصالح شعوبها ويعزز فرص التنمية والاستقرار.

وقال رشاد إن أبرز ما تضمنته كلمة الرئيس هو التأكيد على ضرورة الانتقال بإفريقيا من موقع التأثر بالقرارات الدولية إلى موقع المشاركة الفاعلة في صناعتها، موضحا أن القارة بما تمتلكه من ثروات طبيعية وموارد بشرية وموقع جغرافي بالغ الأهمية، لا ينبغي أن تظل خارج دوائر التأثير في القضايا التي تمس حاضرها ومستقبلها، وإنما يجب أن يكون لها صوت مؤثر في صياغة أولويات الاقتصاد والسياسة الدوليين.

إصلاح النظام المالي الدولي

وأضاف أن حديث الرئيس عن إصلاح النظام المالي الدولي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية يلامس واحدة من أهم العقبات أمام تحقيق التنمية في إفريقيا، إذ لا يمكن مطالبة الدول ببناء اقتصادات قوية وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل أعباء تمويلية متزايدة تحد من قدرتها على توجيه مواردها نحو احتياجات مواطنيها، مشيرا إلى أن توفير تمويل عادل وميسر يمثل ضرورة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي تؤكد أن مفهوم السلام لا يمكن اختزاله في غياب الحروب والنزاعات، وإنما يرتبط بوجود اقتصادات قادرة على النمو، ومؤسسات قوية، وفرص عمل حقيقية، وبنية أساسية تفتح آفاقا جديدة أمام الشعوب، لافتا إلى أن الاستثمار في التنمية يمثل أحد أهم المسارات لمعالجة جذور الصراعات ومنع تجددها.

دعم مسارات التعاون المشترك

وأشار رشاد إلى أن مصر تمتلك رصيدا سياسيا وتاريخيا مهما في علاقاتها الإفريقية، وتعمل على توظيفه لدعم مسارات التعاون المشترك، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو الشراكات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية ونقل الخبرات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مجرد تنسيق المواقف إلى بناء مشروعات وشراكات تحقق عائدا ملموسا لشعوب القارة.

وشدد على أن منتدى أسوان تجاوز كونه تجمعا دوليا لمناقشة الأزمات، ليصبح مساحة مهمة لتبادل الرؤى وصياغة حلول عملية للتحديات الإفريقية والدولية، وهو ما يعكس أهمية الدور المصري في جمع الأطراف المختلفة حول أجندة مشتركة قوامها السلام والتنمية والتعاون المتكافئ.

وأكد أن الرسالة الأهم في كلمة الرئيس السيسي تتمثل في أن مستقبل أفريقيا يجب أن يُصنع بإرادة أبنائها وبشراكات دولية عادلة، لا من خلال فرض أولويات خارجية عليها، مشيرا إلى أن قوة القارة واستقرارها يمثلان إضافة حقيقية لاستقرار العالم بأسره، وأن مصر ستظل داعمة لكل جهد يستهدف تمكين الدول الإفريقية من امتلاك أدوات صناعة مستقبلها.