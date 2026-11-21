قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الهدف الأهم في المرحلة الراهنة هو تزويد الطالب بالمهارات المفتاحية التي تمكّنه من التعامل الواعي والفعّال مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه التكنولوجيا تُعد أداة مساعدة عالية الكفاءة، لا سيما في التعامل مع البيانات الضخمة التي تفوق قدرة الإنسان التقليدية على المعالجة والتحليل.

وردًا على التساؤلات حول انقسام العالم مستقبلاً إلى دول منتجة للذكاء الاصطناعي وأخرى مستهلكة له، أوضح الدكتور محب الرافعي، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الجواب يتركز في مفهوم "إنتاج المعرفة"؛ فالمعرفة هي جوهر القوة، وأي دولة تسعى إلى التقدم العلمي والبحثي لا بد أن تنقل طلابها في المدارس والجامعات من موقع المتلقي والمستهلك إلى موقع المنتج والمبتكر.

وأشار وزير التربية والتعليم الأسبق إلى أن هذا التحول يستلزم ترسيخ مهارات القرن الحادي والعشرين في العملية التعليمية، وفي مقدمتها مهارات الابتكار والإبداع، فضلا عن التفكير النقدي والتفكير الإبداعي، علاوة على القدرة على حل المشكلات.

ولفت إلى وجود توسع ملحوظ في البنية الأكاديمية الداعمة لهذا التوجه؛ إذ تضم المنظومة التعليمية نحو 28 جامعة حكومية، و38 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية، وتكاد لا تخلو جامعة منها من كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي، إدراكًا لأهمية هذا المسار بوصفه قاطرة التطور المستقبلي.

ونوه إلى أن الأمر لا يقتصر على الكليات المتخصصة فحسب، بل يمتد إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات الأكاديمية؛ إذ باتت هذه التطبيقات حاضرة في الزراعة، والصناعة، والتجارة، وإدارة الأعمال، مما يفرض تدريس ارتباطها العملي داخل كليات التجارة وإدارة الأعمال، وكليات الزراعة، وسائر البرامج الدراسية.

وأكد أن كليات الهندسة تشهد تركيزًا متزايدًا على مجالات تشهد طلبًا غير مسبوق، مثل هندسة الحاسبات، والروبوتات، والأنظمة التفاعلية ذاتية الحركة، إلى جانب التوسع في برامج تحليل البيانات والتسويق الرقمي، فضلاً عن بدء إدخال البرمجة في التعليم العام لترسيخ فهمها كمهارة أساسية لكل طالب، مدعومة ببنية تحتية رقمية بدأت تتكيف مع متطلبات هذه المرحلة.