كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل تناول الملفات القنصلية الخاصة بالمواطنين الليبيين المقيمين في مصر، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

تأشيرات دخول المواطنين الليبيين

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر، وإجراءات الإقامة، وأوضاع الطلاب الليبيين، إلى جانب تسهيل حركة العبور من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجّه بالتعامل الإيجابي مع هذه الملفات والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطنين الليبيين، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على التنسيق بين وزارتي الداخلية في مصر وليبيا، من أجل معالجة هذه الموضوعات وتيسير الإجراءات، بما يحقق مصالح المواطنين في البلدين ويسهم في تعزيز حركة التنقل والتواصل بين الشعبين.