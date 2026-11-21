أكد الإعلامي أحمد موسى أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترحات تهجير الفلسطينيين يمثل موقفًا تاريخيًا لحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مذكرات جو بايدن تضمنت إشارة إلى إدراكه المسبق بأن الرئيس المصري لن يوافق على هذا الطرح.

الأطماع في سيناء

وأوضح موسى أن الأطماع في سيناء لم تكن مرتبطة بإدارة أمريكية أو رئيس بعينه، وإنما ظلت قائمة عبر مراحل تاريخية مختلفة، بداية من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وصولًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تدرك جيدًا طبيعة التحديات والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي والحدود الشرقية، لافتًا إلى أن الحفاظ على أرض سيناء يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

محاولات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين

وأشار إلى أن الموقف المصري من التهجير لم يكن مجرد رفض سياسي مؤقت، بل تعبيرًا عن ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضًا لأي محاولات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو إنهاء قضيتهم من خلال فرض واقع جديد على المنطقة.