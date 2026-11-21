أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تشغيل القرآن الكريم داخل المحلات التجارية وتركه لساعات طويلة دون إنصات أو استماع، خاصة عندما ينشغل أصحاب المحلات بأعمالهم أو اللهو والحديث، مع استمرار تشغيل إذاعة القرآن الكريم ورفع صوتها بما قد يسبب إزعاجًا للجيران.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، من سائل يقول في رسالته: ما حكم تشغيل القرآن الكريم وعدم الاستماع إليه؟ حيث نجد بعض أصحاب المحلات التجارية يقومون بفتح المذياع على إذاعة القرآن الكريم لساعات طويلة طوال النهار، بل وحتى بعد غلق محلاتهم يتركون المذياع مفتوحًا طوال الليل، وغالبًا ما يكون الصوت مرتفعًا مما يسبب الضرر والأذى لجيرانهم، مع العلم أنهم أثناء ذلك يكونون في لهو ولعب وفرح ولا يستمعون إلى ما قاموا بفتحه وتشغيله، سواء للقرآن أو غيره.

وأجابت دار الإفتاء، في فتوى سابقة للدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وقد أمر سبحانه وتعالى بالإنصات والاستماع إليه عند تلاوته تعظيمًا له واحترامًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

وأوضحت الدار أن من آداب الاستماع إلى القرآن الكريم الإنصات للآيات المتلوة، ومحاولة فهم معانيها والتأثر بما تتضمنه من آيات الرحمة والزجر، بما يحقق التدبر والانتفاع بكلام الله، مشيرة إلى ضرورة ألا ينشغل المستمعون بأحاديث أو أمور تصرفهم عن الاستماع إلى القرآن وفهم معانيه.

آداب الاستماع

وأضافت دار الإفتاء أن قراءة القرآن الكريم في أي مكان طاهر ومحترم جائزة، ولا حرج فيها إذا كان القصد منها ذكر الله تعالى والتعبد وطلب الثواب، أو تعليم الآخرين كيفية التلاوة وأحكام القرآن وهدايته، مؤكدة أن القرآن الكريم نور وهداية ورحمة لجميع الخلق.

وأكدت الفتوى أنه لا مانع شرعًا من فتح المذياع على إذاعة القرآن الكريم داخل المحلات التجارية وغيرها، لكن مع ضرورة مراعاة آداب الاستماع، والالتزام بالهدوء والوقار والاحترام، وعدم رفع صوت المذياع بدرجة تؤدي إلى التشويش على المستمعين أو إلحاق الأذى بالجيران.

وأكدت دار الإفتاء على أهمية احترام كلام الله تعالى ومراعاة الآداب المرتبطة بتلاوته والاستماع إليه.