تزايدت حالة الجدل داخل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بشأن عدد من الملفات الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في مقدمتها مستقبل المدافع ياسر إبراهيم، وموقف إمام عاشور بعد الجدل الذي أثاره المنشور الأخير للنادي بشأن لاعب خط الوسط.

وفيما يتعلق بمستقبل ياسر إبراهيم، نفى الإعلامي أحمد شوبير صحة الأنباء المتداولة بشأن نية إدارة الأهلي عرض اللاعب للبيع مقابل 800 ألف دولار، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

جاءت هذه التكهنات في ظل عدم توصل إدارة الأهلي إلى اتفاق نهائي مع المدافع بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما فتح الباب أمام التساؤلات حول مستقبله مع الفريق.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي قررت تأجيل حسم ملفات تجديد عقود اللاعبين، ومن بينهم ياسر إبراهيم، إلى ما بعد مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي من إمام عاشور

في سياق آخر، كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل تواصل فريق عمل برنامجه مع أحد المصادر المسؤولة داخل النادي الأهلي، للوقوف على حقيقة موقف الإدارة من إمام عاشور، بعد المنشور الأخير عبر الصفحة الرسمية للنادي.

ونقل فايق عن المصدر تأكيده استمرار دعم اللاعب، قائلًا إن إمام عاشور أحد أبناء النادي ولا يزال ضمن حسابات الفريق، حتى في حالة ابتعاده عن المشاركة لأسباب فنية خلال بعض الفترات.

وشدد المصدر على أهمية إمام عاشور داخل صفوف الأهلي، مؤكدًا أن النادي سبق أن اتخذ قرارًا باستبعاده لفترة طويلة، وأن إدارة النادي والجهاز الفني يمتلكان الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرارات المتعلقة بمشاركته أو إيقافه أو استبعاده من المباريات.

واختتم فايق تصريحاته بالتأكيد على أن تحديد موقف اللاعبين من المشاركة أو الاستبعاد يظل حقًا أصيلًا للجهاز الفني وإدارة الأهلي، مستنكرًا تدخل البعض في القرارات الفنية والإدارية الخاصة بالنادي.