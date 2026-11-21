أثارت وثائق حكومية أمريكية جرى الكشف عنها في عهد الرئيس دونالد ترامب حالة من الجدل والفضول، بعدما تضمنت تقارير قديمة عن مشاهدات مزعومة لكائن غامض يُعرف باسم «بيج فوت»، أو «ساسكواتش»، والذي ارتبط اسمه لعقود بحكايات غريبة عن مخلوق ضخم يتجول في الغابات الأمريكية ويترك وراءه آثار أقدام هائلة.

وتكشف الملفات، التي ظلت محفوظة لسنوات، عن شهادات أشخاص تحدثوا عن مواجهات مع كائنات غير مألوفة، إلى جانب تحقيقات ميدانية ومحاولات لتفسير ظواهر غامضة أثارت تساؤلات الباحثين، دون الوصول إلى دليل علمي قاطع يثبت وجود هذه الكائنات.

بيج فوت.. لغز يعود إلى الواجهة بعد عقود من الغموض

تعود واحدة من أشهر الروايات المرتبطة بهذا الكائن إلى عام 1967، عندما أعلن روجر باترسون وروبرت غيملين أنهما تمكنا من تصويره في منطقة بلاف كريك شمالي ولاية كاليفورنيا، أثناء إعداد فيلم وثائقي.

ويظهر التسجيل، الذي تبلغ مدته نحو دقيقة واحدة، كائنا كثيف الشعر يسير مبتعدا عن الكاميرا، وهو ما جعله أحد أشهر المقاطع المرتبطة بأسطورة بيغ فوت، رغم استمرار الجدل بشأن حقيقته وما إذا كان يمثل مخلوقا مجهولا أم مجرد خدعة مصورة.

تحقيق حكومي يرصد كائنات غير مألوفة في ولاية يوتا

ومن بين أبرز الوثائق التي ظهرت إلى العلن تقرير أُعد عام 2010 بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية، ونفذته شركة «بيغلو إيروسبيس أدفانسد سبيس ستاديز» في منطقة فورت دوشيسين بولاية يوتا.

وشمل التحقيق إجراء مقابلات مع أكثر من 25 شخصا، من بينهم معالج روحي وأعضاء في كنيسة المورمون ومسئول محلي عن الحياة البرية، فضلا عن نشر كاميرات رقمية لمراقبة المنطقة ورصد أي تحركات غير معتادة.

وتضمنت شهادات المشاركين روايات عن كائن يُعرف باسم «سكين ووكر»، وهو شخصية مرتبطة بالموروث الثقافي لقبيلة نافاجو، ويُعتقد في بعض الروايات الشعبية أنها تمتلك القدرة على التحول إلى أشكال حيوانات مختلفة.

كما تحدث شهود عن رؤية كرات ضوئية مجهولة، وكلاب تتحرك على قدمين، وأصوات عواء وصراخ غير مألوفة، إلى جانب كائن أحدب شاحب لا يغطي جسمه الفراء، وقيل إنه كان يتحرك باستخدام يديه بطريقة تشبه حركة الشمبانزي.

ومن بين الروايات الأكثر غرابة وصف كائن يشبه الكلب، لكنه يمتلك خطما شبيها بخطم الخنزير، ويصل حجمه إلى حجم رجل بالغ ضخم.

لكن المفاجأة أن الفحوص التي أُجريت على عينات الفراء التي عُثر عليها في المنطقة كشفت أنها تعود إلى كلب وراكون، بينما ربط التقرير عددا من الحوادث بالموروث الشعبي والمعتقدات المحلية.

آثار أقدام عملاقة وحكايات عن اختفاء الحيوانات

ولم تقتصر الملفات على شهادات المشاهدة، بل تضمنت أيضا روايات عن آثار أقدام ضخمة عُثر عليها بالقرب من منطقة بيتي كريك بولاية مونتانا عام 1941.

وتشير إحدى الروايات إلى اختفاء جثة أيل اصطاده عدد من الصيادين، ولم يتبق منها سوى الأحشاء، الأمر الذي دفعهم للاشتباه في وجود كائن ضخم تمكن من نقل الجثة بالكامل.

وزادت مخاوف الصيادين بعدما عثروا على آثار أقدام غير مألوفة، بالتزامن مع سماع أصوات شخير قوية في المنطقة، قبل أن يقرروا مغادرتها.

وفي واقعة أخرى بولاية أوريغون عام 1982، عثر باحثون على آثار أقدام بلغ طول إحداها نحو 15 بوصة وعرضها 7 بوصات، وهي أبعاد تقارب ضعف حجم قدم الإنسان العادي.

لكن خبير تتبع الآثار جويل هاردين رجح أن تكون هذه البصمات محاولة متقنة للخداع، موضحا أنها ربما صُنعت باستخدام قدم مزيفة من المطاط أو الجبس اللين.

هل تكشف الوثائق حقيقة الكائن الغامض؟

ورغم تعدد الشهادات والوقائع التي تضمنتها الملفات، فإن الكشف عنها لم يقدم دليلا علميا حاسما على وجود بيغ فوت أو أي من الكائنات التي تحدث عنها الشهود.

وأشار عالم اجتماع العلوم بجامعة شيفيلد، أندرو بارتليت، إلى أن الاعتقاد بوجود هذا الكائن منتشر على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة، حتى أصبح جزءا من الثقافة الشعبية والوعي الأميركي.

في المقابل، يرى أستاذ الأنثروبولوجيا ديفيد دايغلينغ أن الوثائق لا تتضمن أدلة جديدة من شأنها تغيير مواقف المؤمنين بوجود بيج فوت أو المشككين فيه.