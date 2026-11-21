كشف مارك إسبر، الذي شغل منصب وزير الدفاع بإدارة ترامب الأولى، في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن توقعاته ببشأن مدى استمرار الحرب مع إيران.

وقال إسبر، إنه يعتقد أن الحصار الاقتصادي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران ناجح.

لكنه أضاف أن ثماره قد لا تظهر قبل عام 2029، وبالتالي قد تستمر حالة الحرب وعدم التسوية الحالية لمدة سنتين، وهي أمور حتى مع انتصار أمريكا، سيكون لها تكلفة.

وأوضح إسبر: "يجب إضعاف الإيرانيين تدريجيًا حتى يجلسوا في النهاية إلى طاولة المفاوضات بشكل جاد.. وهذا يتطلب وقتًا".

وأشار إلى كل شئ يحتاج إلى وقت وروية، ومع دولة كإيران، لا يمكن اعتبار الأمور محسومة إلا بعد مدى كبير.