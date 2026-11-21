كشف موقع "واللا" العبري أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تدرس سيناريو تشكيل جبهة إقليمية موحدة وأكثر فاعلية من تلك التي تشكلت خلال عملية "زئير الأسد"، وذلك في ظل تقارير عن استئناف إيران استعداداتها لشن هجمات تستهدف المصالح الأمريكية.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه في حال صدور قرار بعمل عسكري ضد النظام الإيراني، فسيصاحبه تشكيل تحالف عسكري واسع في الشرق الأوسط لمواجهة "الحرس الثوري" الإيراني، في خطوة تهدف إلى تقصير أمد الحملة وتركيزها بدقة على مراكز الثقل الإيرانية الرئيسية.

وخلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر ووفده المرافق، التي استضافها رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، لفتت الأنظار صورٌ ظهر فيها رئيس جهاز "الموساد" رومان جوفمان إلى جانب رئيس الأركان.

وأشار الموقع العبري إلى أنه من غير المعتاد على الإطلاق أن تنشر وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صوراً لرئيس "الموساد" في مثل هذا التوقيت.

ووفقاً لمسؤولين أمنيين، كان الهدف من نشر هذه الصور إظهار جبهة موحدة بين قادة المؤسستين الدفاعية والاستخباراتية، فيما يتعلق بالقدرات التي تم رصدها ضمن النطاق الإيراني ونوايا النظام في طهران.

تنسيق لا يتوقف

وأشار التقرير إلى وجود توافق داخل المؤسسة الدفاعية على أنه لا يوجد وقت أفضل من الآن لتوجيه ضربة للإيرانيين، قبل أن يمضوا قدماً في جهود إعادة تأهيل قدراتهم العسكرية، سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية، شريطة أن يتم تنفيذ مثل هذا التحرك بالشراكة مع الجيش الأمريكي والتحالف الإقليمي.

وأكد مسؤولون في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن مفتاح نجاح عملية كهذه يكمن في المستوى العالي من التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي على كافة المستويات.

وبناءً على ذلك، وبغض النظر عن أي قرار سياسي، تجري مشاورات مهنية وعمليات تبادل للمعلومات على مدار الساعة، بما يضمن أنه في حال قرر الرئيس الأمريكي شنّ هجوم، فإن الانتقال من حالة التأهب والجاهزية القصوى إلى التنفيذ الفعلي سيتم بسرعة فائقة.

وبحسب المسؤولين الأمنيين، فإن جوهر التحليلات والمعلومات التي نوقشت مع القيادة المركزية الأمريكية يتجاوز مجرد تبادل المعلومات الاستخباراتية حول بنك الأهداف والنوايا الإيرانية والأنشطة الميدانية، إذ يشمل أيضاً التخطيط للطوارئ، بما في ذلك وضع سيناريوهات محتملة وتحديد الاستجابات المناسبة لها.

سيناريو الضربة الأولى

ولفت التقرير إلى أنه في ذروة الصراع، أطلق الإيرانيون نحو 200 صاروخ باليستي دقيق باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية في ليلة واحدة. وهناك مخاوف من أن يسعى الإيرانيون إلى تصعيد حجم الأضرار التي تلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، وذلك عبر وسائل شتى.

وبناءً على ذلك، يرى مسؤولون أمنيون أن أيّ حملة ضد إيران يجب أن تُشن على نحو مفاجئ، بحيث تتسم بكونها شديدة العدوانية وواسعة النطاق وفتاكة.