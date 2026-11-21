قال محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة بالجامعة العربية، إن ملف التكيف المناخي ما زال عالقا، وهناك خلافات حول التمويل المناخي.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن قمة المناخ COP31 شهدت حدوث عدم توافق بين الدول في بعض النقاط مثل الوقود الأحفوري والانبعاثات، متابعا: الوقود الأحفوري من الموضوعات التي دائما ما تمثل نقطة خلاف في قمم المناخ.

وشدد على أن حجم التمويل المناخي المتفق عليه لا يكفي، وهناك تزايد في احتياجات الدول النامية وذلك يتسبب في حدوث فجوة تمويلية ضخمة.

الدول المتقدمة تحاول التنصل من مسؤوليتها، متابعا: نسعى لدمج ملف الأمن المائي وندرة المياه مع التكيف المناخي.