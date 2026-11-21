تواجه الولايات المتحدة، احتمالات إغلاق حكومي جديد قبل عيد الميلاد المجيد، في ظل الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الحرب مع إيران، ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخصيص 350 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي؛ ما يهدد التوصل إلى اتفاق لتمويل المؤسسات الفيدرالية.

ويتبقى أمام الكونجرس الأمريكي ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد 11 ديسمبر المقبل، موعد انتهاء التمويل الحالي وسط تباعد مواقف الحزبين، خاصة في مجلس الشيوخ الذي يتطلب تمرير اتفاق التمويل موافقة 60 عضوًا.

وتتركز الخلافات حول مطالبة الديمقراطيين بفرض قيود على استخدام ترامب للقوة العسكرية ضد إيران، ورفضهم تمويل الحرب، مقابل مخاوف من تداعيات إغلاق الحكومة على الموظفين والمؤسسات الفيدرالية، وفي المقابل، يحاول الجمهوريون التوصل إلى اتفاق تمويل مؤقت يضمن استمرار عمل الحكومة حتى مطلع العام المقبل.

وفيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، يناقش الجمهوريون مشروع تمويل بقيمة 1.1 تريليون دولار، يتضمن 69 مليار دولار فقط من التمويل الإضافي الذي طلبه ترامب، وسط خلافات بشأن تمرير المبلغ المتبقي عبر مسار تشريعي حزبي يسمح بإقراره دون دعم الديمقراطيين.

وحذر قادة من الحزبين من ضيق الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق، مع استمرار المفاوضات بشأن إقرار بعض مشروعات التمويل السنوية، واللجوء إلى تمديد مؤقت لتمويل بقية المؤسسات الحكومية، في محاولة لتجنب إغلاق جديد قد يؤثر على الأمريكيين خلال عطلة عيد الميلاد المجيد.

يذكر أن إغلاق الحكومة الأمريكية هو توقف جزئي أو كلي لبعض أنشطة المؤسسات والوكالات الفيدرالية الأمريكية، نتيجة فشل الكونغرس في إقرار قوانين التمويل أو التوصل إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة قبل انتهاء الموازنة الحالية، ويؤدي ذلك إلى تعليق عمل بعض الموظفين الفيدراليين مؤقتًا دون رواتب لحين التوصل إلى اتفاق، بينما يُطلب من موظفين آخرين مواصلة العمل دون الحصول على أجورهم خلال فترة الإغلاق، خاصة العاملين في الخدمات الأساسية.