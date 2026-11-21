تعود عجلة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 إلى الدوران من جديد، يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بانطلاق منافسات الجولة التاسعة التي تشهد مواجهات قوية، أبرزها القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويواصل بيراميدز انفراده بالقمة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني الأولى، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، يليه الزمالك بـ19 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، متقدمًا على مودرن سبورت صاحب المركز السادس بـ13 نقطة، فيما تتساوى أربعة أندية عند 11 نقطة، هي المقاولون العرب والبنك الأهلي وسموحة وزد.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1- بيراميدز – 24 نقطة

2- الأهلي – 20 نقطة

3- الزمالك – 19 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 18 نقطة

5- الاتحاد السكندري – 14 نقطة

6- مودرن سبورت – 13 نقطة

7- المقاولون العرب – 11 نقطة

8- البنك الأهلي – 11 نقطة

9- سموحة – 11 نقطة

10- زد – 11 نقطة

11- بتروجت – 9 نقاط

12- المصري – 9 نقاط

13- القناة – 8 نقاط

14- طلائع الجيش – 8 نقاط

15- وادي دجلة – 7 نقاط

16- إنبي – 7 نقاط

17- غزل المحلة – 7 نقاط

18- بترول أسيوط – 6 نقاط

19- أبو قير للأسمدة – 4 نقاط

20- الجونة – 3 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري

تُقام مباريات الجولة التاسعة على مدار ثلاثة أيام، بداية من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 نوفمبر، وتشهد مواجهات مرتقبة في مقدمتها لقاء الأهلي وبيراميدز، وجاء جدول المباريات كالتالي:

الاثنين 23 نوفمبر 2026

الجونة × الزمالك – 5 مساءً.

وادي دجلة × الاتحاد السكندري – 5 مساءً.

الأهلي × بيراميدز – 8 مساءً.

الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

زد × أبو قير للأسمدة – 5 مساءً.

سموحة × البنك الأهلي – 5 مساءً.

المقاولون العرب × القناة – 8 مساءً.

المصري × بترول أسيوط – 8 مساءً.

الأربعاء 25 نوفمبر 2026

طلائع الجيش × مودرن سبورت – 5 مساءً.

الشرقية إنبي × سيراميكا كليوباترا – 8 مساءً.

غزل المحلة × بتروجت – 8 مساءً.