شهدت اللحظات الأخيرة ، من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ظهور الفنانة إلهام عبد البديع، التي حرصت على الحضور والمشاركة في ختام فعاليات المهرجان، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن وصناع السينما.

وظهرت إلهام عبد البديع ، في توقيت متأخر من الحفل، لتلحق باللحظات الأخيرة من الفعاليات، وتشارك نجوم الفن أجواء ختام الدورة الـ47 من المهرجان، الذي أقيم مساء الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ47، التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسه، وشهدت مشاركة واسعة من الأفلام المصرية والعربية والأجنبية.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار على دورته الـ47، التي أقيمت في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسه، وشهدت مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، إلى جانب الندوات والفعاليات السينمائية المختلفة.