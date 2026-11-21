كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن مفاجأة بشأن مستقبل المدير الفني عموتة مع النادي الأهلي، في ظل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن نتيجة المباراة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصيره مع الفريق الأحمر.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن مواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون صعبة للغاية، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط، مشيرًا إلى أن الخسارة قد تضع مستقبل عموتة في موقف صعب، وربما تدفع إلى رحيله عن الفريق.

وأوضح أن بيراميدز يدخل المباراة بهدف توسيع الفارق في النقاط مع الأهلي، بينما يسعى الفريق الأحمر لاستعادة نتائجه الإيجابية وتقليص الفارق مع منافسه، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء والضغوط الواقعة على اللاعبين والجهاز الفني.

الأهلي يفرض السرية قبل مواجهة بيراميدز

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي دخل معسكرًا مغلقًا لمدة 48 ساعة، مع نقل التدريبات إلى مدينة نصر وفرض حالة من السرية، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

وأضاف أن عموتة شدد على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط داخل الفريق، ولم يسمح بأي تهاون من اللاعبين خلال الفترة الماضية، في ظل أهمية المباراة ورغبة الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية.

إمام عاشور يقترب من العودة

وتطرق محمد عصام إلى موقف إمام عاشور، موضحًا أنه أصبح قريبًا من العودة للمشاركة بعد غياب استمر نحو 33 يومًا، وابتعاده عن أربع مباريات.

ورجح إمكانية وجود اللاعب على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بيراميدز، خاصة في ظل جاهزية عدد من لاعبي خط الوسط، على أن يتحدد موقفه وفقًا لرؤية الجهاز الفني.