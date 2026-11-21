أدانت هيئة محلفين في لوس أنجلوس رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً بتهمة إشعال أحد أكثر حرائق الغابات تدميراً في تاريخ كاليفورنيا، وادعت المحكمة أن الرجل أضرم النيران بدافع الضغينة تجاه الأثرياء في الحي الراقي في لوس أنجلوس.



وفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، أُدين جوناثان ريندركنيشت بتهمة الحرق العمد بعد إشعاله الحرائق التي اجتاحت باسيفيك باليسيدز وأجزاء من ماليبو في يناير 2025، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وتدمير أكثر من 6800 مبنى في الولاية الأمريكية.

وصدر الحكم بعد نحو خمسة أشهر من تعثر هيئة المحلفين، مما دفع القاضي إلى إعلان بطلان المحاكمة .

كما أُدين ريندركنيشت، الذي دفع ببراءته، بتهمتين فيدراليتين، ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 17 مارس، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمسة وعشرين عاماً عن كل تهمة.



وتسبب الرجل في حريق عن عمد في الأول من يناير من العام الماضي، والذي اشتعل دون أن يُكتشف في أعماق أنظمة الجذور قبل أن يشتعل مرة أخرى بعد ستة أيام.

كانت إحدى التهم تتعلق بإشعال حريق العشب الأصلي، بينما تركزت التهمة الأخرى على الأضرار الناجمة عن اشتعاله مرة أخرى وتحوله إلى حريق كارثي.

وقال بيل إسايلي، الذي يرأس مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا "لقد كنا مصممين على محاسبته، وحكم الإدانة الصادر اليوم يحقق قدراً من العدالة للعائلات التي فقدت أحباءها وللآلاف الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب".

فيما جادل محامي الدفاع ستيف هاني في المحاكمة بأن المدعين العامين يفتقرون إلى أدلة مادية أو سجلات كافية لإثبات قضيتهم.

وقال محامو المدعى عليه إنهم "شعروا بخيبة أمل" من الحكم لكنهم يحترمون قرار هيئة المحلفين.

صرحت عمدة لوس أنجلوس كارين باس، التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب تعاملها مع الحرائق، في بيان لها قائلة: "لا يمكن لأي حكم أن يعيد الأرواح التي فقدت أو يمحو الألم الذي عانته العائلات".

وقالت: "لا يزال الكثيرون يكافحون من أجل إعادة البناء. بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا نازحين، لا يزال الدمار واقعاً يومياً".

هجوم بدافع الضغينة تجاه الأثرياء

وزعم المدعون أن ريندركنيشت كان مدفوعاً بالانتقام والغضب والوحدة لأنه لم يكن لديه مكان يذهب إليه لقضاء العطلة.

واستشهدوا ببيانات تحديد الموقع الجغرافي من هاتفه الآيفون، ولقطات كاميرات المراقبة التي أظهرت موقع سيارته، وشهادات الركاب.

وزعم المدعون أن ريندركنيشت كان لديه "اعتقاد راسخ بأن الأثرياء يدمرون العالم" وبالتالي أشعل النار عمداً في الحي الراقي.

كان هذا الحريق واحداً من عدة حرائق اندلعت تباعاً في منطقة لوس أنجلوس في يناير، مما أسفر في المجمل عن مقتل 31 شخصاً وتدمير 16000 مبنى.