​أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري للعاملين بالدولة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، وذلك لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الإدارية المختلفة.

صرف مرتبات نوفمبر الثلاثاء المقبل

​وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المستحقات المالية والمرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، أو عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري.

​ودعت وزارة المالية، العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات تظل متاحة في الحسابات البنكية طوال اليوم وفي أي وقت بمجرد حلول موعد الصرف المقرر لكل جهة، بما يضمن تيسير حصول العاملين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

الحكومة تقر "حافز الجدارات" للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإقرار "حافز الجدارات" للمعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك قطاع المعاهد الأزهرية.

​يأتي هذا القرار ليُمثل دفعة قوية للمعلمين المتميزين، حيث يتيح تخصيص مبالغ مالية شهرية تُصرف للفئات الأكثر تميزًا وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحفيز روح الإبداع والتطوير داخل المدارس والمعاهد.

آلية الصرف والمبالغ المخصصة

​فترة الصرف: يُصرف الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 شهور.

​الميزانية المرصودة: يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد مبلغ شهري بحد أقصى 4,000 جنيه لتوزيعها على المعلمين المتميزين.

​الحد الأدنى للاستفادة: نص القرار على ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد الواحد عن 500 جنيه شهريًا.

8 شروط لاستحقاق "حافز الجدارات"

​لضمان العدالة وتوجيه الحافز لمن يستحقه حقاً، حدد القرار 8 شروط أساسية لاستحقاق المعلم لهذا الحافز، وهي:

​أن يكون المستحق من شاغلي وظائف هيئة التعليم ضمن الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين). ​التميز في العمل والمساهمة الفعالة في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد. ​استيفاء النصاب الأسبوعي المُقرر للحصص داخل الفصل المدرسي أو المعمل على مدار الشهر. ​ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا. ​ألا يقل تقدير الكفاية للعام السابق عن مرتبة "كفء".