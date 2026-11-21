شدد أحمد العجوز لاعب الشرقية إنبي الحالي وبتروجيت والمصري والنصر السابق، على أن بيراميدز هو الفريق الأفضل في مصر حاليًا، أنا احترمهم كثيرًا واحترم اختياراتهم للاعبين والمدير الفني، عندما يرحل مدرب تجد من يأتي أفضل منه، المدير الفني الحالي صنع حالة مختلفة هذا الموسم وهو المدرب الأفضل هذا الموسم.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الجميع يتحدث عن أن إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر حاليًا، لكن أنا معاييري فيما يخص أفضل لاعب في مصر مختلفة قليلًا، إمام عاشور لاعب بجودة عالية ومختلف وبعيد عن أي لاعب أخر، لكنني أرى أن اللاعب الملتزم، واللاعب المنظبط، اللاعب الذي يستطيع الحفاظ على نفسه وعلى كل ما يخص كرة القدم، اللاعب المستقر نفسيًا وفي كامل تركيزه ذهنيًا هو الأفضل بالنسبة لي، وطالما إمام غير ملتزم أو منظبط فلا يجوز الحديث عن أفضليته، لذلك فإن زيزو من وجهة نظري هو الأفضل في الأهلي حاليًا، لاعب ملتزم ومنظبط ومهما حدث لا يرد ولا يتحدث ولا يثير أزمات، فقط يرد في الملعب ودائمًا في كامل تركيزه، كذلك أرى أن بن شرقي ومحمد هاني أفضل أيضًا من إمام عاشور بمراحل في الوقت الحالي.

أما اللاعب الأفضل في الكرة المصرية من وجهة نظري فهو مهند لاشين لاعب بيراميدز لاعب مختلف ومحافظ على مستواه لفترات طويلة، هو أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط مدافع في مصر "نمبر وان".

وأضاف لاعب بتروجيت السابق: أقطاي عبد الله بالنسبة لي أفضل كثيرًا من بن جديدة وبن قرار ولو حصل على الفرصة سيتألق ويكسر الدنيا، أنا أرى إن أقطاي قد الثنائي 10 مرات لكنه يحتاج لفرصة ولو حصل عليها لن يتركها مرة آخرى، اعرفه على المستوى الشخصي هو شخص هادي وطيب ولا يجيد التعامل مع الآخرين بشكل جيد، لابد على إدارة الأهلي أن تسعى لحل مشكلته وإدخاله في الأجواء.

وواصل: علي محمود لاعب كبير رغم صغر سنه، هو واحد من أفضل 10 لاعبين لعبت بجوارهم في حياتي، لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة جدًا هجوميًا ودفاعيًا، أتمنى الضجيج المصاحب له يهدأ، وقتها سينفجر وستجد لاعبًا كبيرًا، الثنائي أقطي وعلي سيصنعون تاريخًا كبيرًا في النادي الأهلي.