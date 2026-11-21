شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إجراء إصلاح جاد للنظام المالي الدولي، بما يتيح للدول النامية فرصا حقيقية للحصول على تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، ويساعدها على تخفيف أعباء الديون.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن رؤية إفريقيا لإدارة القضايا العالمية المشتركة يجب أن تقوم على تصور متكامل يضع التنمية في صميم أولوياته.

وأشار إلى أن تحقيق تطلعات الشعوب يتطلب التزاما جماعيا بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة، مع توفير التمويل اللازم للدول النامية حتى تتمكن من تنفيذ خططها التنموية.