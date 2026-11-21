أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد ساعات البث المرئي بكافة قنوات التليفزيون بلغ 158.8 ألف ساعة خلال العام المالي (2025 - 2026)، واستحوذ المجال الاجتماعي على النصيب الأكبر من ساعات الإرسال بنسبة 27%، بما يعادل 42.9 ألف ساعة.

وأوضح الجهاز - في بيان صحفي أصدره اليوم /السبت/، بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون، الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام - أن الأمم المتحدة أقرت الاحتفال بهذه المناسبة عام 1996، باعتبارها أول منتدى عالمي للتليفزيون، اعترافا بتأثيره المتزايد على صنع القرار، ودوره في لفت انتباه العالم إلى النزاعات والتهديدات التي تواجه السلام والأمن، فضلا عن زيادة التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار "الإحصاء" في بيانه استنادا على بيانات الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن إجمالي ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون، التي تشمل القنوات الرئيسية والإقليمية وقنوات النيل المتخصصة والقنوات الإخبارية، بلغ 158.8 ألف ساعة خلال عام (2025 - 2026).

وجاء المجال الاجتماعي في المرتبة الأولى من حيث عدد ساعات الإرسال، بواقع 42 ألفا و915 ساعة، تمثل 27.03% من إجمالي ساعات البث، وبمتوسط يومي بلغ 117.35 ساعة، يليه المجال السياسي بنحو 22 ألفا و475 ساعة، بنسبة 14.15%، وبمتوسط 61.35 ساعة يوميا.

واحتل المجال الثقافي المرتبة الثالثة، بعدد 19 ألفا و655 ساعة، تمثل 12.38% من إجمالي ساعات الإرسال، وبمتوسط 53.51 ساعة يوميا.

وبلغ المتوسط اليومي لساعات البث المرئي بالقنوات الرئيسية والإقليمية، التي تضم القنوات الأولى والثانية والقاهرة والقنال والإسكندرية والدلتا والصعيد وطيبة، نحو 147.3 ساعة يوميا خلال العام المالي (2025 - 2026).

وفيما يتعلق بالخدمات الإخبارية، بلغ إجمالي عدد ساعات بث قناة مصر الإخبارية والنيل الدولية وإذاعة الأخبار "راديو مصر" نحو 26 ألفا و280 ساعة خلال العام، تتضمن 8760 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

وبلغ إجمالي عدد ساعات بث قطاع التليفزيون، الذي يضم القناة الأولى والثانية والفضائية المصرية والفضائية الموجهة لأمريكا وتايم سبورت، نحو 43.8 ألف ساعة خلال العام المالي (2025 - 2026).

كما سجل إجمالي عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة، التي تشمل نايل دراما ونايل سبورت ونايل لايف ونايل سينما ونايل الثقافية والقناة التعليمية وماسبيرو زمان، نحو 61 ألفا و320 ساعة.

واستحوذ المجال الاجتماعي على النسبة الأكبر من ساعات البث بقطاع قنوات النيل المتخصصة، بإجمالي 19 ألفا و257 ساعة، تمثل 31.40% من إجمالي ساعات الإرسال بالقطاع، يليه المجال الثقافي بعدد 12 ألفا و313 ساعة، بنسبة 20.08%.



