تنظر غدا محكمة جنح التجمع الأول، محاكمة محامي وكيل عدد من ضحايا واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز للغات، لاتهامه بنشر أخبار وتفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية.

وكانت المحكمة قد نظرت أولى جلسات محاكمة المحامي، وقررت استكمال نظر القضية بالجلسة المقبلة عقب ضم المفردات، تمهيدًا للفصل فيها.

وتأتي المحاكمة عقب صدور أحكام في قضايا الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز، شملت الإعدام بحق 4 متهمين، وإدانة 12 آخرين بتهمة تعريض حياة الأطفال للخطر.

وتضمنت التحقيقات الاستماع إلى أقوال الأطفال وأسرهم، وفحص الأدلة والتسجيلات، وإجراء المعاينات اللازمة، إلى جانب استجواب المتهمين.