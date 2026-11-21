ينتظر النجم المصري محمد صلاح شهرا حافلا بالتحديات مع فريقه طرابزون سبور عقب انتهاء فترة التوقف الدولي في ظل ارتباط الفريق بسلسلة من المواجهات القوية على المستويين المحلي والأوروبي وسط طموحات بمواصلة المنافسة على لقب الدوري التركي والتقدم في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستهل طرابزون سبور مشواره بمواجهة أيوب سبور، غدا، على ملعب بابارا بارك ضمن منافسات الدوري التركي قبل أن يخوض اختبارا أوروبيا خارج ملعبه أمام سسكا صوفيا يوم 26 نوفمبر ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتتواصل ارتباطات الفريق التركي بمواجهة جوزتيبي يوم 30 نوفمبر ثم يستضيف تشوروم يوم 6 ديسمبر، قبل السفر لمواجهة يابلونك يوم 10 ديسمبر في البطولة الأوروبية على أن يصطدم بفنربخشة يوم 13 ديسمبر في واحدة من أقوى مواجهات الدوري التركي.

ولا تتوقف التحديات عند هذا الحد حيث يلتقي طرابزون سبور مع النجم الأحمر يوم 17 ديسمبر في دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يختتم سلسلة مبارياته بمواجهة كوجالي سبور يوم 21 ديسمبر، ليكون محمد صلاح أمام جدول مزدحم يتطلب مواصلة التألق وتسجيل الأهداف في مختلف البطولات.

محمد صلاح يطارد صدارة هدافي الدوري التركي

ويسعى قائد منتخب مصر لاستغلال المواجهات المقبلة من أجل تعزيز رصيده التهديفي وتقليص الفارق مع متصدر قائمة هدافي الدوري التركي، بعدما وصل إلى 9 أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالتساوي مع فيكتور أوسيمين ودوشان فلاهوفيتش، وبفارق هدف واحد عن الصدارة.

ويأمل صلاح في مواصلة هز الشباك خلال المباريات المقبلة خاصة في المواجهات الكبرى التي تنتظر فريقه من أجل الاقتراب من الحذاء الذهبي والمساهمة في تحقيق طموحات جماهير طرابزون سبور.

طرابزون سبور يضغط على جالاتا سراي في صراع القمة

وعلى مستوى جدول ترتيب الدوري التركي يحتل طرابزون سبور المركز الثاني برصيد 25 نقطة خلف جالاتا سراي المتصدر برصيد 28 نقطة، ليواصل الفريق الضغط على القمة وتقليص الفارق مع منافسه.

ويأتي أميد سبور في المركز الثالث برصيد 23 نقطة يليه بشكتاش في المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما يحتل قاسم باشا المركز الخامس برصيد 20 نقطة في ظل تقارب النقاط واشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.

وتتطلع جماهير طرابزون سبور إلى أن يكون الشهر المقبل نقطة تحول في مشوار الفريق خاصة مع أهمية المواجهات المحلية والأوروبية وقدرة محمد صلاح على صناعة الفارق وقيادة فريقه لمواصلة المنافسة على البطولات.