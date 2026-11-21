نقلت سكاي نيوز عربية عن وكالة الصحافة الفرنسية القول بأنه سُمع دوي انفجارين قويين في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق الدفاع المدني السعودي للإنذار المبكر مرتين على التوالي وذلك خلال دقائق معدودة .

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة ؛ أعلنت الفصائل اليمنية أن المركز المالي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض بات هدفا عسكريا لقواتها .

وفي بيان مقتضب لها ؛ دعت الفصائل كل الموظفين والعاملين في المدينة والمواطنين للابتعاد عنه فورا.





وأعلنت الفصائل اليمنية أن ميناء جدة السعودي وجميع موانئ المملكة في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتها في حال نفذ قوات التحالف تهديداتها بقصف ميناء الحديدة.

كما حذرت الفصائل في بيان لها الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها.

وكذا؛ دعت جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.