أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر في مدينة الرياض وفي محافظة السليل.

كما شدد الدفاع المدني السعودي في منشور لع عبر منصة إكس على أهمية التوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والزجاج والشرفات والأسطح، مع تجنب التجمعات والتصوير أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن طبيعة التهديد ومواقع التعامل معه حال إطلاق إنذار مبكر في البلاد .

وفي وقت لاحق ؛ كشف الدفاع المدني السعودي، عن وقوع أضرار مادية ولا إصابات جراء تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن “الدفاع المدني السعودي باشر اليوم حادث تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، ولا إصابات ولله الحمد”.

