عاد النجم المصري محمد صلاح إلى منافسات الدوري التركي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بعدما شارك مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ليواصل رحلته مع طرابزون سبور ومطاردة صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وكان صلاح قد رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري التركي بعدما سجل في شباك ألانيا سبور خلال الجولة الحادية عشرة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بالتساوي مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي والصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب بشكتاش.

محمد صلاح يكسر صيامه التهديفي ويعود للمنافسة

وجاء هدف محمد صلاح أمام ألانيا سبور ليعيده إلى هز الشباك في الدوري التركي بعدما كان آخر أهدافه في المسابقة خلال مواجهة بشكتاش بالجولة الثامنة ليضيف النجم المصري هدفا جديدا إلى رصيده ويواصل الضغط على منافسيه في سباق الحذاء الذهبي.

وكان صلاح قد شارك مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة وخاض مباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ونجح في تسجيل هدفين خلال الفوز الكبير للفراعنة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة، قبل انتهاء مواجهة الجولة الرابعة بالتعادل السلبي.

صلاح وصيف هدافي الدوري التركي برصيد 9 أهداف

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 9 أهداف في الدوري التركي، عقب نهاية منافسات الجولة الحادية عشرة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بالتساوي مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي والصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب بشكتاش بينما يتصدر جيفت أوربان القائمة برصيد 10 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري التركي كالتالي:

- جيفت أوربان – أميد سبور – 10 أهداف.

- محمد صلاح – طرابزون سبور – 9 أهداف.

- فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي – 9 أهداف.

- دوشان فلاهوفيتش – بشكتاش – 9 أهداف.

- إلدور شوموردوف – إسطنبول باشاكشهير – 8 أهداف.

طرابزون سبور يضغط على جالاتا سراي في صراع الصدارة

وعلى مستوى ترتيب الدوري التركي يواصل طرابزون سبور مطاردة جالاتا سراي على قمة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر صاحب الـ28 نقطة.

ويأتي أميد سبور في المركز الثالث برصيد 23 نقطة ثم بشكتاش رابعا بـ22 نقطة بينما يحتل قاسم باشا المركز الخامس برصيد 20 نقطة، لتشتعل المنافسة بين فرق المقدمة مع تقارب النقاط في انتظار عودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.