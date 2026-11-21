كشف محمد صلاح، نجم الزمالك ومدربه السابق، عن سر شهرته بلقب «شاي بلبن»، الذي أصبح يميزه في الكرة المصرية، خاصة عند التفرقة بينه وبين محمد صلاح نجم طرابزون وقائد منتخب مصر.

محمد صلاح يكشف سر شهرته بلقب "شاي بلبن" .. تفاصيل

وقال محمد صلاح، خلال استضافته في برنامج «كورة وشاي وأصحاب»، المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»: «مشروبي المفضل شاي بلبن، ولازم أشرب كل يوم الصبح اتنين، وعندي كلب في البيت لازم يشرب معايا كل يوم».

وأضاف: «سبب شهرتي باسم شاي بلبن إني كنت بقف حارس مرمى وإحنا بنلعب كورة شراب، ولما كنت بتألق كانت مكافأتي شاي بحليب على القهوة البلدي».

وأردف نجم الزمالك السابق: «الموضوع اتعرف أكتر لما كنت بلاعب وادي دجلة وأنا مدرب للزمالك، وكنا غالبًا صايمين يوم عرفة، ونزلت الملعب ومعايا شاي بلبن، والمخرج جابني، ومن هنا بقت شهرتي شاي بلبن».

وأشار إلى أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري اشتهر بالتدخين خلال المباريات من على مقاعد البدلاء، وهو ما دفع الجماهير إلى المقارنة بينهما.

وأصبح لقب «شاي بلبن» علامة مميزة لمحمد صلاح في الوسط الرياضي المصري، إذ يُستخدم للتمييز بينه وبين النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف في صفوف طرابزون، خاصة مع تشابه اسميهما.