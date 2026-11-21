أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر، وذلك للمرة الثانية خلال دقائق .

وتجدر الإشارة إلى أن صفحة الدفاع المدني السعودي عبر منصة إكس منذ دقائق قليلة أعلنت زوال الخطر عن الخطر عن العاصمة السعودية بعدما تم إطلاق الإنذار المبكر.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار مبكر للتحذير من خطر في مدينة الرياض وفي محافظة السليل.

كما شدد الدفاع المدني السعودي في منشور لع عبر منصة إكس على أهمية التوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والزجاج والشرفات والأسطح، مع تجنب التجمعات والتصوير أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن طبيعة التهديد ومواقع التعامل معه حال إطلاق إنذار مبكر في البلاد.