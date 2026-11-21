أكد رشاد عبد الغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل تقديراً دولياً لتاريخ قائد مصري استثنائي، استطاع أن يترك تأثيراً عميقاً في تاريخ المنطقة والعالم، وأن يجمع بين الانتصار العسكري والرؤية السياسية التي فتحت الطريق أمام مرحلة جديدة من السلام.

تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات

وأوضح عبد الغني أن السادات لم يكن مجرد رئيس قاد مصر في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وإنما كان صاحب تجربة تاريخية متكاملة، أثبتت أن الدفاع عن الأوطان واستعادة حقوقها يتطلبان قوة وإرادة، وأن الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المسار السياسي يحتاج إلى قدر مماثل من الشجاعة والقدرة على قراءة المتغيرات الدولية والإقليمية.

وأضاف أن إطلاق وصف بطل الحرب والسلام على الرئيس الراحل لم يأتِ من فراغ، بل يعبر عن محطتين فارقتين في تاريخ الدولة المصرية؛ الأولى تمثلت في استعادة الثقة والكرامة الوطنية خلال حرب أكتوبر، والثانية في تبني خيار السلام باعتباره مساراً للحفاظ على مكتسبات الوطن وفتح آفاق جديدة أمام الاستقرار والتنمية.

وأشار الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن هذا التكريم يحمل دلالة تتجاوز الجانب التاريخي والرمزي، إذ يؤكد أن القرارات الكبرى التي تخدم الشعوب وتؤثر في مسار العلاقات الدولية تظل محل تقدير واهتمام، حتى بعد مرور عقود على اتخاذها، كما يعكس أهمية الدور المصري في صياغة معادلات الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أشاد عبد الغني بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل، معرباً عن اعتزازه بموقف القيادة السياسية تجاه أحد أبرز رموز الوطنية المصرية، مؤكداً أن تهنئة الرئيس وإشادته بهذا التقدير تعكسان حرص الدولة على صون تاريخها الوطني وإبراز ما قدمه قادتها من إسهامات مؤثرة في خدمة قضايا السلام.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي لاستحضار روح السلام في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما تفرضه من تداعيات على العالم بأسره، تكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن، حيث باتت الحاجة ملحة إلى احتواء النزاعات وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بدلاً من الانزلاق إلى مواجهات جديدة تزيد من الأعباء الاقتصادية والإنسانية على الشعوب.

وأكد عبد الغني أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة والتعاون بين الدول، مشيراً إلى أن السلام يخلق بيئة أكثر ملاءمة لبناء الشراكات الاقتصادية وتبادل المصالح وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وهو ما يجعل الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تجربة الرئيس الراحل أنور السادات ستظل حاضرة باعتبارها نموذجاً تاريخياً للقيادة التي جمعت بين حماية السيادة الوطنية والانفتاح على فرص السلام، وأن تكريمه من الكونجرس الأمريكي يمثل مناسبة لاستلهام هذه التجربة، والتأكيد على أن مستقبل الشعوب لا يُبنى بالصراعات، وإنما بإرادة سياسية واعية تحمي الأوطان وتفتح الطريق أمام الأمن والاستقرار والتنمية.