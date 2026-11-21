كشف المهندس جمال السادات، نجل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، تفاصيل حديث دار بينه وبين والده في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا أن الرئيس الراحل كان يؤمن بانتهاء عصر الحروب بين البلدين.

حروب أخرى بين مصر وإسرائيل

وقال جمال السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن والده أخبره خلال وجودهما في أمريكا بأنه لن تكون هناك حروب أخرى بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن الإسرائيليين اعتقدوا في البداية أن السادات يحاول خداعهم، ولم يصدقوا توجهه نحو إنهاء الصراع.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي كان يستعد للحرب، رغم تأكيد الرئيس الراحل أن مرحلة الحروب بين البلدين انتهت، وأن المستقبل يجب أن يقوم على السلام بدلًا من المواجهات العسكرية.

وتطرق نجل الرئيس الراحل إلى الدور الذي قامت به والدته جيهان السادات بعد وفاة زوجها، مؤكدًا أنها انشغلت بالحفاظ على اسم الرئيس الراحل وإرثه التاريخي، وحرصت على استمرار حضوره في الذاكرة المصرية.

أبرز الشخصيات التي تركت بصمة مهمة

وأشار إلى أن جيهان السادات بذلت جهودًا للحفاظ على تاريخ زوجها والتعريف بمواقفه، ليظل اسمه حاضرًا باعتباره أحد أبرز الشخصيات التي تركت بصمة مهمة في تاريخ مصر والمنطقة.