لم يكن يعلم أن رحلته على الطريق الدائري بمنطقة بشتيل ستكون الأخيرة، وأن حادثًا مروريًا سيضع نهاية لحياته، تاركًا خلفه حالة من الحزن بين أسرته وأقاربه، بعدما لقي شاب مصرعه إثر حادث تصادم سيارة نقل أعلى الطريق الدائري ببشتيل في محافظة الجيزة.

وتحولت فرحة أسرة الشاب عبد الله وجدي، الذي كان عريسًا جديدًا منذ أشهر قليلة، إلى مأساة بعدما تلقت نبأ وفاته، ليفقد حياته في حادث مفاجئ أنهى أحلامه وترك أسرته في صدمة كبيرة.

وكان الطريق الدائري بمنطقة بشتيل قد شهد حادث اصطدام سيارة نقل بسور الطريق وأطاحت بلافتة من أعلى الطريق لتسقط أسفل الطريق الدائري، ما استدعى انتقال الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث، وسط تجمع عدد من الأهالي والمارة.

وجرى التعامل مع الحادث، فيما بدأت الجهات المختصة فحص ملابساته للوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع نقل جثمان الشاب وإنهاء الإجراءات الخاصة بالواقعة.