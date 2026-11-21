شهد الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، حادثًا مروريًا إثر اصطدام سيارة نقل بسور الطريق، ما تسبب في حالة من الارتباك بمحيط موقع الحادث، وسط تجمع عدد من الأهالي والمارة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث، فور تلقي البلاغ، للوقوف على ملابساته وإجراء الفحص اللازم، وتحديد أسباب اصطدام السيارة بالسور.

وتجري الجهات المعنية فحص موقع الحادث والسيارة، للوقوف على أسبابه وبيان ما إذا كان أسفر عن وقوع إصابات أو تلفيات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله كاملة.