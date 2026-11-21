علقت الإعلامية دعاء فاروق على خسارتها في انتخابات نادي الصيد، معربة عن سعادتها بما حدث، ومؤكدة أن عدم فوزها كان خيرًا لها، بعدما شعرت بأن الله أراد لها الأفضل.

الإعلامية دعاء فاروق

وكتبت دعاء فاروق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب إعلان نتيجة الانتخابات: «ألف حمد وشكر يا رب، ربنا جبرني وسترني وحماني وبارك لي وعمل لي الخير».

وأضافت: «اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا ملء السماوات والأرض، كنت بقول لأخواتي هتبسط لو نجحت، بس هتبسط أكتر لو محصلش نصيب، والحمد لله أنا اتبسطت أكتر بكتير لأن ربنا أراد ليا الخير».

واختتمت الإعلامية دعاء فاروق رسالتها بتوجيه الشكر لكل من منحها صوته في الانتخابات، قائلة: «شكرًا لكل اللي صوت لي ونتقابل على خير دايمًا».