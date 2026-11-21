حصد فيلم «البرانية» للمخرجة أشجان الهمص جائزة الهرم البرونزي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يواصل الفيلم مسيرته الناجحة بعد تتويجه بجائزتين في مهرجان ميدفيلم بإيطاليا

فاز الفيلم المصري «البرانية» للمخرجة أشجان الهمص بجائزة الهرم البرونزي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) ضمن المسابقة الدولية للدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها يوم 20 نوفمبر.

ويأتي هذا التتويج عقب العرض العربي الأول للفيلم بالمهرجان، الذي شهد حضور المخرجة أشجان الهمص، وبطلة الفيلم ريم عامر، والمنتجين فرانك هوف وقسمت السيد، إلى جانب عدد من أبطال وصناع الفيلم وأفراد عائلة قرية البرانية المشاركين في أحداثه.

وتضاف الجائزة إلى سلسلة النجاحات التي حققها الفيلم خلال مشاركاته بالمهرجانات السينمائية الدولية، إذ حصد مؤخراً الجائزة الأولى «أموري آند بسيكي» وجائزة لجنة تحكيم طلاب الجامعات بمهرجان ميدفيلم السينمائي في إيطاليا.

تدور أحداث الفيلم في قرية البرانية المصرية، حيث تواجه أمل، وهي امرأة حامل، صراعات عائلية حول قرار بيع الأرض والانتقال إلى المدينة، في رحلة تستكشف مفاهيم الانتماء والأمومة والروابط العائلية والصراع بين التقاليد والتغيير.

الفيلم إنتاج مشترك بين هولندا ومصر وبلجيكا والمملكة العربية السعودية، من إنتاج فرانك هوف (BALDR Film)، وقسمت السيد (SEERA Films)، ويوريديس خيسيل (CZAR)، وتتولى MAD World المبيعات الدولية للفيلم، فيما تتولى شركة MAD Distribution توزيعه في العالم العربي.ويُعرض فيلم «البرانية» حالياً في سينما زاوية بالقاهرة.

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول ضمن برنامج «أيام فينيسيا»، الذي يُقام بالتوازي مع مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، قبل أن يحظى بعرضه الأول في أمريكا الشمالية بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي.