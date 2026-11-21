تابع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، حالات الأطفال المصابين، البالغ عددهم 9، في حادث سقوط لعبة "الساقية" داخل حديقة مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية.

وزير الرياضة يوجّه بالغلق الفوري لمكان الحادث

ووجّه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، كما كلّف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بالتواجد بجوار الأطفال وأسرهم، وتوفير جميع احتياجاتهم حتى خروجهم من المستشفى.

كما وجّه الوزير بالغلق الفوري لمكان الحادث، وأكد أن سلامة المواطنين على رأس أولويات الوزارة.