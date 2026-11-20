تقدمت «عزة. ع»، المعروفة إعلاميًا بمستريحة الأدوات المنزلية في أوسيم، بمعارضة على أحكام قضائية سابقة صادرة ضدها، وذلك عقب القبض عليها في اتهامها بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم استثمارها في تجارة الأدوات المنزلية.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن المتهمة جمعت أموالًا من عدد كبير من المواطنين، بعدما أوهمتهم بإنشاء شركة لتجارة الأدوات المنزلية، وتعهدت بمنحهم أرباحًا شهرية مقابل استثمار أموالهم، والتزمت بالفعل بصرف الأرباح لمدة شهرين، قبل أن تتوقف عن السداد لمدة 4 أشهر، وتختفي عن الأنظار.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغات من عدد من الضحايا، اتهموا خلالها المتهمة بالاستيلاء على أموالهم، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 20280 لسنة 2026 جنح أوسيم.

ونجحت قوة من مباحث أوسيم في ضبط المتهمة خلال محاولتها الهرب، بعد تحديد مكان اختبائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق التي تواصل فحص البلاغات وحصر المبالغ المالية المستولى عليها.