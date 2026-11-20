أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود أن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لا يحتاج إلى تكريم من الكونجرس الأمريكي حتى يحتل مكانته في التاريخ المصري، مشيرة إلى أن تجربته السياسية وقراراته التاريخية تظل جزءًا أساسيًا من تاريخ مصر والمنطقة.

السادات شخصية تاريخية

وقالت فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن السادات شخصية تاريخية صاحبة تجربة سياسية فارقة، ولا يمكن اختزال قيمته في الجهة التي تقرر تكريمه أو الاحتفاء به.

وأضافت أن دور السادات في استعادة الأرض، وإنهاء حالة الحرب، وإحداث تحولات كبرى في مسار المنطقة، يمثل جزءًا من تقييم تجربته التاريخية، بعيدًا عن المواقف السياسية الراهنة للولايات المتحدة.

من حق الجميع الاختلاف

وشددت على أن من حق الجميع الاختلاف مع بعض قرارات الرئيس الراحل أو تقييم تجربته السياسية بصورة نقدية، لكن ذلك لا يعني التشكيك في مكانته التاريخية أو إنكار دوره في تاريخ مصر.