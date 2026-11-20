أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل اعترافاً دولياً بقيمة الدور التاريخي الذي لعبته مصر في صناعة السلام، ويجسد تقديراً عالمياً لشخصية استثنائية استطاعت أن تترك بصمتها في مسار التاريخ السياسي والعسكري للمنطقة.

تكريم الرئيس السادات بالكونجرس الأمريكي

وأوضح الجمل، أن الرئيس الراحل أنور السادات يستحق هذا التقدير باعتباره أحد أبرز قادة التاريخ الحديث، فقد استطاع أن يقود مصر في واحدة من أعظم المحطات العسكرية بانتصار أكتوبر 1973، مستعيداً كرامة الوطن وثقته في قدراته، ثم انتقل بشجاعة إلى مرحلة سياسية جديدة اتخذ خلالها قرار السلام، ليصبح بحق رمزاً يجمع بين بطولات الحرب وجرأة صناعة السلام.

وأشار الجمل إلى أن تجربة السادات تقدم درساً مهماً في إدارة الدول والأزمات، مفاده أن الحفاظ على الأمن القومي لا يتعارض مع السعي إلى السلام، بل إن امتلاك القوة والرؤية السياسية والقدرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب يمثل أساساً لحماية مصالح الشعوب وصيانة مقدرات الأوطان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل بعد عقود من رحيله يحمل دلالة مهمة، وهي أن الإنجازات والمواقف التاريخية الكبرى لا تسقط بالتقادم، وأن الشخصيات التي تسهم في تغيير مسار الأحداث تظل حاضرة في الذاكرة الدولية، مهما تعاقبت الأجيال وتغيرت الظروف السياسية.

وثمّن الجمل موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره لهذا التكريم وإعرابه عن بالغ الامتنان للكونجرس الأمريكي، مؤكداً أن تهنئة الرئيس تعبر عن تقدير الدولة المصرية لرموزها الوطنية، واعتزازها بما قدموه من إسهامات في خدمة الوطن والمنطقة، كما تعكس تمسك مصر بدورها التاريخي في دعم السلام والاستقرار.

تكريم الرئيس السادات بالكونجرس الأمريكي

ولفت إلى أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة استحضار روح السلام في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وتؤثر تداعياتها على العالم بأسره، يعكس أهمية التحرك نحو احتواء الأزمات ومنع تفاقم الصراعات، خاصة أن استمرار التوترات يفرض أعباءً سياسية واقتصادية وإنسانية على شعوب المنطقة والعالم.

وشدد على أن السلام يجب أن يكون خياراً استراتيجياً قائماً على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وتغليب المسارات الدبلوماسية والحوار الجاد، مع ضرورة توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المختلفة لإنهاء النزاعات وتهيئة المناخ أمام التنمية والتعاون المشترك.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن تكريم السادات ليس مجرد احتفاء بذكرى قائد مصري، بل مناسبة لاستعادة تجربة وطنية مهمة أثبتت أن قوة القيادة تظهر في قدرتها على حماية الأرض وصون الكرامة الوطنية، وكذلك في امتلاك الشجاعة اللازمة لصناعة السلام، مؤكداً أن إرث بطل الحرب والسلام سيظل جزءاً أصيلاً من تاريخ مصر ومصدر إلهام للأجيال القادمة.