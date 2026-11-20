أكد الدكتور مدحت العدل أن الفن يمثل مكونًا أساسيًا في الهوية والجينات المصرية، مشددًا على أنه لا يجوز حرمان المصريين من الفن، باعتباره جزءًا أصيلًا من تاريخهم وثقافتهم.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن اختلاف الأذواق حق مكفول للجميع، ولا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لفرض الرأي على الآخرين.

وشدد العدل، على ضرورة احترام الاختلاف في المظهر والملبس والمعتقدات الشخصية، سواء كانت المرأة محجبة أو منتقبة أو غير ذلك، مؤكدًا أن لكل إنسان حريته في اختياراته، وأن احترام الآخرين يعكس احترام الإنسان لنفسه وعقله، رافضًا التدخل في ضمائر الناس وأذواقهم وطريقة حياتهم.

وتحدث عن تأثير أعماله الفنية في الجمهور، مشيرًا إلى اعتزازه بما قدمه لدعم القضية الفلسطينية، خاصة من خلال أوبريت «الحلم العربي».

وأكد أن ردود فعل الجمهور وتقديره له في الشارع تمثل أحد أهم إنجازات مسيرته، وأنه يحرص دائمًا على التعبير في أعماله وكتاباته عن أفكاره ومواقفه الحقيقية دون تناقض بين القول والفعل.

كما أقر مدحت العدل بوجود أفلام ومسلسلات لم تحقق النجاح المأمول، موضحًا أنه يراجع أسباب عدم نجاح كل عمل ويحللها؛ للاستفادة منها، لكنه لا يستطيع الحديث عن تفاصيل هذه الأعمال حاليًا، لأنها أصبحت ملكًا للقنوات التي تعرضها ومصدر رزق لأشخاص آخرين.

وأشار في الوقت نفسه إلى اعتزازه بتجارب حياته، بما حملته من نجاحات وإخفاقات ودروس.