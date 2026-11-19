يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ47، عرضًا خاصًا لفيلم «أمريكا شيكا بيكا» للمخرج خيري بشارة، وذلك اليوم الخميس 19 نوفمبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض السجادة الحمراء، وفي إطار قسم كلاسيكيات القاهرة، احتفاءً بتكريم السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح الدورة، تقديرًا لمسيرته الإبداعية وإسهاماته الممتدة في السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج الفني.

يُعد فيلم «أمريكا شيكا بيكا» أحد الأعمال البارزة في مسيرة المخرج خيري بشارة، وهو فيلم روائي تبلغ مدته 110 دقائق، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الراغبين في الهجرة إلى أمريكا، مدفوعين بطموحهم في اقتناص فرص ذهبية للعمل وتحقيق الثراء السريع وبلوغ أحلام عجزوا عن تحقيقها في مصر، لكنهم يقعون ضحية مجموعة من المحتالين والنصابين، من بينهم «الأستاذ جابر»، الذي يتركهم في نهاية المطاف وسط غابة في رومانيا.

ويُعد مدحت العدل أحد أبرز كتّاب السيناريو والشعر الغنائي في مصر والعالم العربي، وصاحب تجربة إبداعية متعددة المسارات جمعت بين الكتابة للسينما والدراما التلفزيونية والإنتاج الفني. بدأت رحلته السينمائية عام 1992 بفيلم «آيس كريم في جليم» للمخرج خيري بشارة، وقدم بعدها مجموعة من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها «أمريكا شيكا بيكا»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، و«شورت وفانلة وكاب»، و«مافيا». كما امتدت إسهاماته إلى الدراما التلفزيونية والشعر الغنائي، وشارك في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، ليترك عبر مسيرته الممتدة أثرًا واضحًا في السينما والدراما والمشهد الثقافي المصري والعربي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.