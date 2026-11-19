تقدّم الدكتورة إيمان الشيمي، الفنانة التشكيلية والمخترعة المصرية، تجربة لتطوير استخدامات ورق البردي، عبر تركيبة علمية خاصة تمنحه مزيدًا من المتانة والمرونة، وتفتح المجال لتوظيفه في الفنون والتصميم المعاصر، بما يربط التراث المصري بفرص الصناعات الإبداعية.

وتستند التجربة إلى خلفيتها في العلوم الصيدلانية وشغفها بالفن، إذ تعمل على معالجة البردي التقليدي وتحويله إلى خامة تستوعب تطبيقات فنية متنوعة، مع الحفاظ على حضوره بوصفه أحد أبرز رموز الحضارة المصرية.

وتستعرض الشيمي مجموعة من أعمالها الفنية المنفذة يدويًا باستخدام الخامة المطوّرة، خلال مشاركتها في فنون العالم دبى ، المقرر إقامته من 19 إلى 22 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتتيح المشاركة التعريف بالتجربة أمام جمهور دولي من الفنانين والمصممين والمهتمين بالفنون المعاصرة.

وتتجاوز رؤية المشروع استخدام البردي في الرسم والفنون التشكيلية، لتشمل استكشاف تطبيقات مستقبلية محتملة في الأزياء والأثاث والتصميم الفاخر، بما قد يوسّع مجالات الاستفادة من الخامة ويضيف قيمة اقتصادية إلى الحرف المرتبطة بها.

وتشمل الرؤية طويلة الأمد إتاحة فرص جديدة للسيدات والمجتمعات المحلية العاملة في زراعة البردي وصناعته، عبر تطوير استخداماته وربط المهارات الحرفية باحتياجات التصميم الحديث.

وتطرح التجربة نموذجًا للتكامل بين المعرفة العلمية والإبداع الفني، وتبرز دور ريادة الأعمال النسائية في تقديم منتجات تستمد خصوصيتها من الهوية المصرية، وتسعى إلى الوصول بها إلى أسواق ومساحات عرض دولية.