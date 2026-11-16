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الإشراف العام
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د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

د. مها محمد عبد القادر
د. مها محمد عبد القادر
د. مها عبد القادر

يعد التأهيل الحضاري للإنسان غاية سامية تسعى إليها المجتمعات المتقدمة لبناء فرد متوازن يمتلك أدوات الفهم السليم والعمل المثمر في ميادين الحياة، فالحضارة الإنسانية تنهض بالعقل المستنير والضمير الأخلاقي اليقظ والإرادة الفاعلة التي تحول الموارد الطبيعية إلى منجزات نافعة، ويقصد بهذا الإعداد الشامل تنمية قدرات الفرد الفكرية والروحية والمهارية والاجتماعية؛ كي يصبح عنصرًا إيجابيًا مشاركًا في حركة العمران البشري، وقادرًا على التفاعل الحكيم مع متغيرات زمانه دون تفريط في ثوابته القيمية الأصيلة، فالإنسان المؤهل حضاريًا يدرك مسؤوليته الكبرى تجاه نفسه ومجتمعه وبيئته، ويسعى جاهدًا لنشر الخير والجمال والعدل والسلام والوئام والتعاون المثمر البناء بين جميع الناس في كل بقعة يحل فيها من ربوع الأرض الواسعة الفسيحة في كل زمان ومكان على الدوام.

يبدأ البناء الحضاري الأصيل للإنسان من داخل نفسه عبر تهذيب الأخلاق وتزكية الروح وترسيخ المبادئ السامية التي تضبط السلوك اليومي، فالقيم الأخلاقية النبيلة كالصدق والأمانة والعدل وإتقان العمل واحترام حقوق الآخرين تشكل القاعدة المتينة لكل نهضة بشرية مستدامة؛ لأن العلم المجرد من الضمير الحي قد يتحول إلى وسيلة للأنانية والدمار، وحينما يتربى الفرد على مراقبة الله وحب الخير للناس كافة ينعكس هذا الصفاء الداخلي سلوكًا راقيًا في معاملاته العامة والخاصة؛ فيلتزم بالنظام العام عن قناعة ذاتية، ويحترم الكرامة الإنسانية بغض النظر عن اختلاف الأعراق أو اللغات، ويصبح قدوة حسنة في بيئته الاجتماعية والمهنية، فالأخلاق الفاضلة هي الروح النابضة التي تحفظ للمدنية المعاصرة إنسانيتها السمحة وتمنعها من السقوط في هاوية المادية الجافة والقسوة المفرطة في التعامل اليومي المتبادل بين جميع البشر في المجتمع.

يتطلب الإعداد الفكري والعقلي للإنسان المتحضر تحرير الذهن من قيود الجمود والتقليد الأعمى والخرافات التي تعطل طاقات الإبداع والابتكار، فالعقل البشري أمانة عظيمة تحتاج إلى تدريب منهجي مستمر على الملاحظة الدقيقة والتحليل المنطقي والمقارنة العادلة بين الآراء المختلفة؛ ولذلك تحرص النظم التربوية الحديثة على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى المتعلمين منذ الصغر، فالشخص المزود بالمنهجية العلمية السليمة لا ينخدع بالشائعات المضللة أو الأفكار السطحية العابرة؛ ولكنه يمحص المعلومات بالبرهان العقلي والدليل الموثوق قبل قبولها أو العمل بها، وبفضل هذه اليقظة الذهنية يتحول الفرد من مستهلك سلبي لمنتجات غيره إلى مبدع منتج يضيف لبنات جديدة في صرح المعرفة البشرية، ويسهم بعلمه النافع وبصيرته المستنيرة وفكره المتوازن في تذليل العقبات والصعاب التي تواجه مجتمعه ووطنه في مسيرة التنمية الشاملة والنهضة العلمية المستمرة.

تضطلع الأسرة بدور تأسيسي بالغ الأهمية في غرس العادات الحضارية السليمة في نفوس الأبناء منذ سنوات طفولتهم المبكرة، فالبيت الهادئ المترابط هو الحاضن والمدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل آداب الحوار الرفيع واحترام الرأي المخالف والتعاون مع إخوته في أداء المهام اليومية؛ وعندما يرى الصغير والديه يمارسان السلوك المتحضر وحفظ الوقت والرفق بالكائنات الحية ينطبع هذا النموذج العملي الجميل في وجدانه بيسر وسهولة، فالتأهيل الأسري الناجح يعتمد على القدوة الحسنة والتطبيقات اليومية اللطيفة أكثر من اعتماده على النصائح النظرية المجردة؛ وبذلك ينشأ الجيل الجديد متشربًا لقيم الذوق العام والمسؤولية الاجتماعية، ومستعدًا للاندماج الإيجابي في المحيط المدرسي والمجتمعي بروح متزنة ونفس مطمئنة تحب النظام والتعاون المثمر وتكره الفوضى والإهمال والتواكل في كل شؤون الحياة اليومية العامة والخاصة داخل الوطن وخارجه.

تتكامل رسالة المؤسسات التعليمية مع جهود الأسرة في صقل الشخصية الحضارية للمتعلم وتوسيع مداركه العلمية والثقافية والاجتماعية، فالمناهج الدراسية المتطورة تربط المعرفة الأكاديمية بقضايا المجتمع ومشكلاته الفعلية، وتدرب الطلاب عبر الأنشطة الجماعية والمشروعات التطبيقية على روح الفريق والمبادرات الخيرية وخدمة البيئة المحيطة؛ فتصبح المؤسسة التعليمية مجتمعًا مصغرًا يمارس فيه الشباب قيم المواطنة الصالحة والقيادة المسؤولة، ويكتسبون في قاعاته ومختبراته مهارات التواصل الفعال وإدارة الحوار العلمي بأدب وتواضع، وتخرج هذه البيئة التربوية المتكاملة أجيالًا ناضجة تجمع بين التخصص العلمي الدقيق والحس الحضاري المرهف الذي يدرك قيمة العمل الجماعي المنظم والتخطيط المنهجي السليم في نهضة الأوطان ورفعتها وازدهارها المستدام بين جميع الأمم والشعوب المتحضرة في شتى أنحاء المعمورة وفي كل زمان ومكان على الدوام.

يستند التأهيل الحضاري المتوازن إلى معادلة دقيقة تجمع بين الاعتزاز بالهوية الثقافية الأصيلة والانفتاح الإيجابي على التجارب الإنسانية النافعة، فالإنسان لا يستطيع أن يكون فاعلًا في الحضارة العالمية ما لم تكن له جذور ثقافية ولغوية وقيمية راسخة تمنع ذوبانه في التيارات الوافدة؛ فالتمسك بالأصالة مع الانفتاح والاستفادة من المنجزات العلمية والإنسانية التي أبدعتها الشعوب الأخرى، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنى وجدها ويستفيد من علوم الأمم وتجاربها الناجحة في الإدارة والتقنية والتنظيم الاجتماعي؛ ثم يصوغ ذلك كله في قالب ينسجم مع عقيدته وثقافته الوطنية، وبذلك يتحقق التلاقح الحضاري المثمر الذي يثري المسيرة البشرية ويبني علاقات دولية متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والتعايش السلمي البناء بين مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية المتعددة في مختلف أرجاء العالم الفسيح على الدوام.

يظهر الأثر العملي للتأهيل الحضاري في تقدير الإنسان لقيمة الوقت وإخلاصه في إتقان العمل الذي يوكل إليه في أي ميدان، فالزمن هو الوعاء الحقيقي لكل إنجاز بشري، والأمم المتحضرة هي التي تدرك أن الدقائق والساعات ثروة نفيسة لا تعوض؛ ولذلك يتعلم الفرد المتحضر فن التخطيط المنظم وترتيب الأولويات واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على عقله وصحته ومجتمعه، كما يرتبط احترام الوقت ارتباطًا وثيقًا بثقافة الجودة والإتقان في الأداء المهني والحرفي والعلمي؛ فالمؤمن المخلص لا يرضى بالعمل الناقص أو الأداء الشكلي العابر، ولكنه يبذل أقصى وسعه لإخراج عمله في أبهى صورة ممكنة، مدركًا أن نهضة الأوطان واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي يعتمدان على جهود العاملين المخلصين الذين يتقنون صنائعهم بأمانة وإخلاص ومسؤولية عالية وهمة صادقة وعزيمة قوية في كل الأوقات والظروف والمواقف الحياتية المتنوعة.

يشمل البناء الحضاري للإنسان تنمية الذائقة الجمالية المرهفة وتعزيز الشعور بالمسؤولية الأخلاقية تجاه حماية البيئة الطبيعية والعمرانية، فالتحضر الحقيقي ينعكس في مظهر الشوارع والميادين العامة وطريقة تعامل الإنسان مع الأشجار والمياه والهواء والمرافق المشتركة؛ لأن الفرد الذي يرتقي ذوقه الجمالي يأبى تشويه الجدران أو إلقاء المخلفات في الطرقات أو إهدار الموارد الطبيعية النادرة، ويرى في الحفاظ على نظافة مدينته وجمال قريته واجبًا وطنيًا وسلوكًا أخلاقيًا يعبر عن رقي المجتمع؛ كما يسهم الاهتمام بالفنون الراقية والعمارة المتناسقة والخط العربي الأصيل في تهذيب المشاعر الإنسانية وإشاعة البهجة والسكينة في النفوس، فيعيش الناس في بيئة عمرانية وطبيعية نظيفة ومنظمة تبعث على الراحة النفسية والطمأنينة الوجدانية وتحفز الجميع على الإبداع والعطاء المستمر والعمل الصالح النافع في خدمة الوطن العزيز والمجتمع الإنساني والأجيال القادمة بكل إخلاص على الدوام.

يفرض العصر الرقمي الحديث أبعادًا جديدة في منظومة التأهيل الحضاري تتعلق بآداب التفاعل الإلكتروني وأخلاقيات التعامل مع الشبكات المعلوماتية، فالإنسان المتحضر يحمل قيمه النبيلة ولغته المهذبة معه حينما يدخل إلى المنصات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فلا ينساق وراء حملات التنمر أو نشر الأخبار الكاذبة أو اقتحام الخصوصيات الشخصية للآخرين، ولكنه يستثمر التقنية الحديثة في نشر المعرفة النافعة وبناء الحوارات البناءة التي تقرب وجهات النظر وتعزز التآلف الاجتماعي؛ كما يحرص على ترشيد ساعات استخدامه للأجهزة الذكية كي لا تطغى الحياة الافتراضية على واجباته الأسرية وعلاقاته الإنسانية الحية، وبذلك يصبح الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا مظهرًا مشرقًا من مظاهر الرقي الحضاري الذي يسخر الآلة الحديثة لخدمة الإنسان ورفعته وحماية كرامته وصون قيمه الأخلاقية والاجتماعية النبيلة في كل حين وداخل كل المجتمعات الإنسانية المعاصرة بكل حكمة واتزان.

يبقى الاستثمار في تأهيل الإنسان وبناء شخصيته المتكاملة الضمانة الأكيدة لتحقيق النهضة الشاملة وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة، فالمشاريع التنموية الكبرى لا تؤتي ثمارها المرجوة إلا بوجود المواطن الصالح المزود بالعلم النافع والخلق القويم والمهارة العالية؛ ومن خلال تضافر جميع الجهود ننجح في إعداد جيل متوازن يجمع بين طهارة القلب ونور العقل وقوة الإرادة، فالإنسان المؤهل حضاريًا هو الثروة الحقيقية الباقية التي لا تنضب مع مرور الأيام وتقلب الظروف؛ وبجهوده المخلصة وعطائه المتجدد تزدهر الأوطان، وترتقي المجتمعات في مدارج العزة والكرامة، وتشارك بأمانة وثبات وإخلاص في قيادة القافلة البشرية نحو عوالم أرحب من العلم النافع والسلام العادل والرخاء الإنساني المشترك والتعاون البناء والمثمر بين جميع الشعوب والأمم في شتى بقاع الأرض وميادين الحياة المعاصرة بكل ثقة وأمل على الدوام.

التأهيل الحضاري العقل المستنير الفهم السليم

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