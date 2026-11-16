سفيرة الاتحاد الأوروبي تُشيد بتراث مدينة القصر الإسلامية بالوادي الجديد

استقبلت مدينة القصر الإسلامية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، السفيرة إنجلينا إيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في جولة تفقدية للتعرف على أبرز المعالم التاريخية والتراثية بالمدينة.



زيارة عدد من المعالم الاثرية

وتضمنت الجولة زيارة عدد من المنشآت المعمارية والأثرية المميزة، من بينها مسجد الشيخ نصر الدين، وطاحونة الغلال، وعصارة الزيتون، والمحكمة التاريخية، إلى جانب التعرف على الحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها المدينة، ومنها أعمال الحدادة وصناعة منتجات الخوص، والتي توارثتها الأجيال وحافظت عليها عبر الزمن.

كما تفقدت السفيرة المتحف الإثنوغرافي الذي يضم مجموعة من المقتنيات التي توثق تراث الواحات وتاريخها، وأعربت عن سعادتها بما شاهدته من مقومات تاريخية وحضارية تعكس عراقة مدينة القصر الإسلامية وأهميتها السياحية.

ومن المقرر أن تشهد المدينة خلال الأيام المقبلة تنفيذ أعمال تطوير متكاملة، في إطار بروتوكول يستهدف الحفاظ على هويتها المعمارية والتراثية، وصون طابعها التاريخي باعتبارها واحدة من أبرز المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الوادي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحفاظ على التراث الواحاتي وإبراز المقومات السياحية والتاريخية للمحافظة، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية وفتح آفاق جديدة لاستقبال الزائرين من مختلف دول العالم.