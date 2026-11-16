عيون أطفالنا مستقبلنا.. تكريم محافظة القاهرة لجهودها في فحص وعلاج طلاب المدارس

ثمن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الجهود المبذولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، التي تستهدف الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مؤكدًا أهمية المبادرة في الحفاظ على صحة الأطفال ودعم قدرتهم على التحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن تكريم محافظة القاهرة يأتي تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجهات المعنية لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، ويشكل حافزًا لمواصلة العمل والتعاون من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشددًا على أن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

محافظ القاهرة

جاء ذلك خلال حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لطلاب المدارس الابتدائية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، والذي شهده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور عدد من المحافظين وممثلي الجهات الشريكة وأندية الليونز.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة، من خلال تضافر جهود وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات الشريكة، للوصول بالخدمات الطبية والوقائية إلى الطلاب داخل مدارسهم، وتوفير الفحوصات والعلاج والنظارات الطبية للحالات التي تحتاج إليها، بما يضمن عدم تأثر المسيرة التعليمية للطلاب بمشكلات صحية يمكن اكتشافها وعلاجها مبكرًا.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى حرص محافظة القاهرة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لإنجاح المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار حملات التوعية الصحية داخل المدارس، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الفحص الدوري للعين وعدم إهمال أي أعراض قد تؤثر على سلامة الإبصار.

وشهد المؤتمر قيام وزيرى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني بتكريم محافظي 16 محافظة، من بينها محافظة القاهرة، تقديرًا لجهودهم في دعم تنفيذ المبادرة، كما تم تكريم وكلاء الوزارات وفرق العمل المشاركة بعدد من المحافظات.