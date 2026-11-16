قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يحترموا تاريخه.. تصريحات نارية من والدة رونالدو: هزيمة البرتغال أمام الدنمارك أسعدتني
بايدن السبب.. ترامب يرد على سؤال بشأن توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور
ترامب: تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية عمل رائع
رغم الخسارة أمام الجزائر بهدف.. منتخب مصر للناشئين يتأهل لكأس إفريقيا تحت 17 سنة
وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
بـ 11.5 مليار دولار.. مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
في عيد ميلاده.. إنجازات السير مجدي يعقوب العالمية والمحلية| اخترع عمليات جديدة
تعليمات عاجلة من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول2027
وزير التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الترم الأول بقناة مدرستنا 2 .. خلال أيام
​هل الوقت مناسب لشراء الذهب في مصر اليوم؟.. خبير يجيب ويكشف أسباب التراجع الأخير
جدول مزدحم ينتظر طرابزون سبور بعد التوقف الدولي.. اعرف مواعيد المباريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عيون أطفالنا مستقبلنا.. تكريم محافظة القاهرة لجهودها في فحص وعلاج طلاب المدارس

محافظ العاصمة
محافظ العاصمة
مريم عزت

ثمن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الجهود المبذولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، التي تستهدف الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، مؤكدًا أهمية المبادرة في الحفاظ على صحة الأطفال ودعم قدرتهم على التحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن تكريم محافظة القاهرة يأتي تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجهات المعنية لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، ويشكل حافزًا لمواصلة العمل والتعاون من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشددًا على أن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

محافظ القاهرة 

جاء ذلك خلال حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لطلاب المدارس الابتدائية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، والذي شهده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور عدد من المحافظين وممثلي الجهات الشريكة وأندية الليونز.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة، من خلال تضافر جهود وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات الشريكة، للوصول بالخدمات الطبية والوقائية إلى الطلاب داخل مدارسهم، وتوفير الفحوصات والعلاج والنظارات الطبية للحالات التي تحتاج إليها، بما يضمن عدم تأثر المسيرة التعليمية للطلاب بمشكلات صحية يمكن اكتشافها وعلاجها مبكرًا.

وأشار د. إبراهيم صابر إلى حرص محافظة القاهرة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لإنجاح المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار حملات التوعية الصحية داخل المدارس، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بأهمية الفحص الدوري للعين وعدم إهمال أي أعراض قد تؤثر على سلامة الإبصار.

وشهد المؤتمر قيام  وزيرى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني بتكريم محافظي 16 محافظة، من بينها محافظة القاهرة، تقديرًا لجهودهم في دعم تنفيذ المبادرة، كما تم تكريم وكلاء الوزارات وفرق العمل المشاركة بعدد من المحافظات.

الدكتور إبراهيم صابر المبادرة الرئاسية الكشف المبكر مشكلات الإبصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يشهد المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتجهيز غرف زرع النخاع بمستشفى مبرة مصر القديمة

القمح

خصومات 50% على الميكنة وتجهيز مليون فدان.. تحركات حكومية لدعم مزارعي القمح

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد