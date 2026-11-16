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برلمان

بعد 10 سنوات من التعثر.. الصحة تحدد موعد تشغيل مستشفى طما بسوهاج

وزارة الصحة
وزارة الصحة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان التزامها بالانتهاء من تسليم مستشفى طما بمحافظة سوهاج قبل نهاية ديسمبر 2026، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمستشفى قبل الأول من مارس 2027، وذلك بعد سنوات من التأخر في استكمال المشروع، الذي بدأ تنفيذه منذ أكثر من 10 سنوات وتجاوزت نسبة الإنجاز به 90%.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بشأن تأخر استكمال إنشاء المستشفى، وعدم تحديد موعد نهائي واضح للانتهاء من الأعمال ودخوله الخدمة.

مصطفى سالم يطالب بكشف أسباب تعثر المستشفى رغم إنجاز أكثر من 90%

وخلال الاجتماع، طالب النائب مصطفى سالم مسؤولي وزارة الصحة بتوضيح أسباب استمرار تعثر المشروع، رغم بدء تنفيذه منذ أكثر من عقد، وتجاوز نسبة التنفيذ 90%، فضلًا عن الكشف عن الجدول الزمني النهائي لاستكمال الأعمال والتشغيل الفعلي للمستشفى.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن وزارة الصحة أعلنت على مدار السنوات الماضية مواعيد متعددة للانتهاء من المشروع دون الالتزام بها، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن أسباب استمرار التأخير وعدم الاستفادة من حجم الأعمال والاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن.

فجوة تمويلية تهدد استكمال المشروع.. 300 مليون جنيه للاحتياجات المتبقية

ولفت النائب إلى وجود فجوة تمويلية تعوق استكمال المشروع، موضحًا أنه تم إدراج 100 مليون جنيه فقط للمستشفى خلال العام المالي 2026/2027، في حين تشير الدراسات الصادرة عن وزارة الصحة إلى احتياج استكمال الأعمال إلى نحو 300 مليون جنيه.

وطالب بضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ، وعدم إهدار الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع على مدار السنوات الماضية.

تأخر المستشفى يضاعف معاناة أهالي طما

وأكد طلب الإحاطة أن استمرار تأخر تشغيل مستشفى طما يضاعف معاناة المواطنين بالمركز، ويضطر المرضى إلى الانتقال للمراكز والمدن الأخرى للحصول على الخدمات الطبية اللازمة، بما يفرض أعباء إضافية على المرضى وأسرهم، فضلًا عن زيادة الضغط على المنشآت الصحية المحيطة.

الصحة تلتزم بالتسليم ديسمبر 2026 والتشغيل مارس 2027

وفي ختام المناقشات، أكدت وزارة الصحة التزامها بتسليم مستشفى طما قبل نهاية ديسمبر 2026، على أن يبدأ التشغيل الفعلي قبل الأول من مارس 2027، بما يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء المشروع ودخوله الخدمة، بعد سنوات طويلة من التأخير.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والمهندس علي عبد الستار، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، إلى جانب ممثلي وزارتي التخطيط والمالية.

النائب مصطفى سالم محافظة سوهاج الدكتور محمد سليمان

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