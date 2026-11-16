3.5 مليون صورة لفلسطينيين.. تحقيق يكشف استخدام إسرائيل ذكاء أمازون الاصطناعي لمراقبة غزة

كشفت تقارير إعلامية عن استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أمازون»؛ للتعرف على وجوه الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تحميل ملايين الصور على خوادم الشركة السحابية، في إطار عمليات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية خلال الحرب.

وذكر تحقيق نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، استنادًا إلى وثائق مسربة ومقابلات مع مصادر عسكرية، أن الجيش الإسرائيلي حمّل نحو 3.5 مليون صورة لفلسطينيين إلى خوادم أمازون خلال الأشهر الأولى من الحرب على غزة.

وبحسب التحقيق، استخدمت وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي تُعرف باسم «رولينج ستون» منصة «ريكوجنيشن» (Rekognition)، التابعة لشركة أمازون؛ لتحليل الصور وتنفيذ عمليات التعرف على الوجوه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن الصور جُمعت خلال عمليات التفتيش ونقاط العبور، بما في ذلك صور لفلسطينيين نزحوا جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن قاعدة البيانات شملت صورًا لأشخاص من قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استخدم تقنية التعرف على الوجوه خلال المراحل الأولى من الحرب؛ لتحديد هويات رهائن احتُجزوا خلال هجمات السابع من أكتوبر، إلى جانب أشخاص اشتبه في تورطهم في أنشطة مسلحة.

وفي السياق ذاته، أشار التحقيق إلى أن تقنيات التعرف على الوجوه التجارية ارتكبت أخطاء في تحديد هوية بعض الفلسطينيين، حيث جرى تصنيف مدنيين على أنهم أشخاص مشتبه في تورطهم بأنشطة إرهابية، وفقًا لتقارير سابقة لصحيفة «نيويورك تايمز».

ولفت التقرير إلى أن نقل البيانات إلى خوادم أمازون لم يقتصر على الصور، بل شمل أيضًا كميات كبيرة من المعلومات الاستخباراتية والبيانات العسكرية الحساسة، في إطار اعتماد الجيش الإسرائيلي على خدمات الحوسبة السحابية التابعة للشركة.

وفي المقابل، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على العقود أو الخدمات المرتبطة باحتياجاته العملياتية، فيما قالت شركة أمازون لخدمات الويب إنها لا تطلع على طبيعة البيانات التي يخزنها عملاؤها على منصتها، مؤكدة احترامها لخصوصية العملاء وعدم مناقشة علاقاتها التجارية دون موافقتهم.

كما نفت الشركة صحة الادعاءات بشأن عمل جنود إسرائيليين من مكاتبها في تل أبيب، موضحة أن زيارات العملاء لمكاتبها تندرج ضمن الاجتماعات والإحاطات المعتادة.