المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال: الوضع في غزة كارثي للغاية

وصف أليكس كارماروتس، المدير التنفيذي للمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، الأوضاع الإنسانية للأطفال في قطاع غزة بأنها «كارثية للغاية»، مؤكداً أن معاناة المدنيين لا تزال مستمرة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، في ظل سقوط مزيد من الضحايا وبقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض، إلى جانب تفاقم الظروف المعيشية والتهديدات الناجمة عن الأوضاع البيئية.

وأكد كارماروتس، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن توثيق الانتهاكات بحق الأطفال يستند إلى تقارير أممية وبيانات موثقة، من بينها التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي يُرفع إلى مجلس الأمن.

استمرار تداعيات الحرب

وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني قُتلوا وفقاً للبيانات الموثقة، محذراً من أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر، نظراً لصعوبة حصر جميع الضحايا في ظل استمرار تداعيات الحرب.