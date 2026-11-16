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وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي متاحف ومؤسسات ثقافية صينية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي متاحف ومؤسسات ثقافية صينية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي عدد من المتاحف والمؤسسات الثقافية والتراثية الصينية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مقاطعة هاينان بجمهورية الصين الشعبية، لافتتاح الجناح المصري المشارك في الدورة الحادية عشرة من معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة، شملت اللقاءات  الدكتور لويس نغ، مدير متحف قصر هونغ كونغ، وممثلي إدارة سور الصين العظيم بمنطقة يانكينغ، ومتحف العاصمة في بكين، ومدير مكتب التراث الثقافي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الأثري والمتحفي، وتنظيم المعارض المؤقتة، وتبادل الخبرات في إدارة المواقع التراثية وتطوير أساليب العرض المتحفي.

وزير السياحة والآثار 

وأكد الوزير، خلال هذه اللقاءات، عمق العلاقات المصرية الصينية، وما شهدته من تطور ملحوظ وزخم كبير في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وهو ما تُوِّج بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى أن الاحتفال هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الثقافي والسياحي، في ضوء ما يتمتع به البلدان من إرث حضاري عريق.

وتناولت اللقاءات بحث توسيع التعاون بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمتاحف والمؤسسات الثقافية الصينية، من خلال تنظيم معارض مؤقتة للآثار المصرية في عدد من المدن الصينية، والبناء على النجاح الذي حققه معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية»، الذي استضافه متحف قصر هونغ كونغ خلال الفترة من نوفمبر 2025 حتى أغسطس 2026، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وأسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

وفي هذا السياق، أكد شريف فتحي أهمية تنظيم هذه المعارض، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للترويج السياحي والثقافي لمصر، لا سيما في السوق الصينية التي تُعد من الأسواق السياحية الواعدة، في ظل اهتمام السائحين الصينيين، وخاصة الشباب، بالسياحة الثقافية.

 وأوضح أن المعارض الأثرية تتيح للجمهور فرصة التعرف على جوانب من عراقة الحضارة المصرية وثرائها، وتقدم لمحة عن الكنوز الأثرية التي يمكن اكتشافها عند زيارة مصر، بما يسهم في تحفيز الحركة السياحية الوافدة إليها. كما شملت المناقشات بحث تنفيذ مشروعات مشتركة للتبادل المهني ونقل الخبرات بين المؤسسات المتحفية الصينية والمتحف المصري الكبير وغيره من المتاحف المصرية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المتحفي والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.

وفي إطار التعاون في مجال حماية التراث الثقافي، تم بحث مقترح توقيع مذكرة توأمة بين منطقة أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم، باعتبارهما من أبرز المواقع التراثية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في حماية هذه المواقع وإدارتها والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية للأجيال القادمة.

وتطرقت اللقاءات كذلك إلى تعزيز التعاون في مجال الآثار المغمورة بالمياه، حيث استعرض الوزير أبرز الاكتشافات الأثرية الأخيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني خلال العام الماضي، وما تتيحه من فرص للتعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقد حضر الاجتماع الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة مريم رجائي السكرتير التاني  بسفارة جمهورية مصر العربية في بكين.

مقاطعة هاينان معرض المتاحف الصينية وزير السياحة والآثار السياحة الآثار

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