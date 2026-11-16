نائب: أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.. وأطالب بتقارير دورية للبرلمان بشأن فاقد الكهرباء

أكد النائب أحمد الجرواني، عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أن أمن الطاقة يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات والإنجازات التي شهدها قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأوضح الجرواني أن الدولة استثمرت نحو 5 تريليونات جنيه للنهوض بقطاع الكهرباء، ووصلت القدرة الانتاجية المركبة إلى 64.4 جيجاوات وانشاء 196 محطة محولات جديدة إلى جانب التوسع في البنية التحتية وشبكات نقل وتوزيع الطاقة، مشيرًا إلى إدخال نحو 200 ألف كيلومتر من الكابلات، وإنشاء محطات إنتاج كهرباء كبرى، من بينها محطات العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف وغيرها.

وأضاف أن ما تحقق انعكس بصورة واضحة على قدرة الشبكة القومية للكهرباء على مواجهة ارتفاع الأحمال، لافتًا إلى تسجيل الأحمال في أغسطس 2026 نحو 40.4 ميجاوات، دون أن يشعر المواطن بأي خلل في استقرار التيار الكهربائي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تجاوز تحديات قطاع الطاقة.

وفي سياق آخر، أثار عضو مجلس النواب قضية ارتفاع معدلات الفاقد في الكهرباء، متسائلًا عن جدوى التوسع في الاستثمارات بقطاع الطاقة دون معالجة هذه المشكلة، مشيرًا إلى ما أُعلن بشأن وصول معدلات الفاقد بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى 36%.

وطالب الجرواني بضرورة تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب بشأن معدلات الفاقد في شركات توزيع الكهرباء ومدى انعكاسه على جودة الخدمات وتكلفتها، وآليات التعامل معها وخطط خفضها، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع وتعظيم الاستفادة منها.

وأعلن النائب موافقته على تعديلات قانون الكهرباء المقدم إلى مجلس النواب.