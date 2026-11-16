فريق حاسبات سوهاج يتأهل للتصفيات الإقليمية بمسابقة البرمجية التنافسية لجامعات العالم

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بفريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي المشاركين فى مسابقة البرمجية التنافسية بين طلاب جامعات العالم (International Collegiate Programming Contest)، الذين تم تصعيدهم للتأهل للمشاركة في التصفيات الإقليمية على مستوى الوطن العربي وأفريقيا ACPC، وذلك بعد اجتيازهم التصفيات المحلية على مستوى الجمهورية ECPC.

جامعة سوهاج

وقد أوضح النعماني، أن هذه المسابقة تعد بمثابة مسابقة برمجية جماعية دولية مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، وتهدف المسابقة البرمجية الجامعية icpc.

إلى تسليط الضوء على الوضع العالمي وحل المشكلات البرمجية الحقيقية في العالم، مع تعزيز التعاون والتكافل بين الطلاب من مختلف الدول، وتحسين القدرة على العمل تحت الضغط.

ويتم التنافس بين الفرق على مستوى الجامعة الواحدة، ثم ينافس الفريق الفائز الفرق الأخرى على مستوى الدولة، وبعدها تقوم الفرق الفائزة بالتنافس على مستوى الإقليم مثل الفرق العربية الفائزة التي تتنافس على مستوى الوطن العربي، ومن ثم يتم التنافس على مستوى العالم.

وأشار الدكتور النميري علام عميد الكلية، إلى أن المسابقة تحتوي على عدة مسائل بمستويات متفاوتة من الصعوبة (بين 8 حتى 10 مسائل)، ويكون حلها على شكل خوارزمية برمجية، تقود المشارك للتفكير العميق من أجل وضع الحلول الأولي.

وفي نهاية المسابقة البرمجية الجامعية icpc يعتمد اختيار الفريق الفائز على عدد المسائل التي أجاب عنها، والوقت الذي استهلكه من أجل حل المشكلة.

وقدم عميد الكلية، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه اللامحدود للطلاب سواء المعنوي أو المادي، وتشجيعهم على التفوق واستكمال كل مراحل المسابقة بعزم وإصرار.

واضاف أن الفريقين المتأهلين للتصفيات الإقليمية على مستوى الوطن العربي وأفريقيا هما فريق Elnassr Nader ya Nmr ويضم كلا من الطالب محمد ، ناصر عبد الجابر، نادر أسامه محمود، علي البدري عبد العال، وفريق، MKO Shi2 ويضم كلا من محمد كامل عبدالنعيم، عمر اشرف عبداللاه، ساندرا ميشيل جرجس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والحصول على مراكز متقدمة على مستوى العالم.